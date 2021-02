Organizaţiile feministe din Spania protestează faţă de un proiect de lege privind dreptul la recunoaşterea identităţii de gen

Proiectul de modificare a legislaţiei, care s-a scurs în presă, nefiind recunoscut oficial de guvernul spaniol, prevede că persoanele de peste 16 ani au „dreptul la recunoaşterea identităţii de gen” şi îşi pot schimba numele în documentele oficiale doar printr-o declaraţie expresă în acest sens.

Conform legislaţiei actuale, persoanele adulte îşi pot schimba genul din buletin doar dacă prezintă dovezi medicale ale disforiei de gen şi se află sub tratament hormonal de cel puţin doi ani.

Proiectul de lege a fost iniţiat de Irene Montero, ministrul egalităţii (32 de ani, psiholog de profesie şi membru al partidului de stânga Podemos, partid din coaliţia de guvernare. Totuşi surse din partidul socialist majoritar al premierului Pedro Sánchez spun că proiectul nu este „un text guvernamental”.

„Aşa-numitul drept la autodeterminare sexuală nu are raţionalitate juridică”, a arătat partidul socialist într-un document.

Organizaţiile feministe au evidenţiat implicaţiile unei legi prin care persoanele de sex masculin se pot identifica legal ca femei fără o verificare oficială a disforiei de gen.

Un număr de astfel de organizaţii au format Alianţa împotriva excluderii femeilor (Alliance Against the Erasure of Women) pentru a protesta faţă de acest plan, argumentând că eliminarea sexului biologic „face invizibil principalul element pe care se bazează inegalitatea structurală care vizează femeile”.

Pe reţelele sociale dezbaterile privind drepturile persoanelor transgender s-au aprins, iar unele feministe cunoscute au primit ameninţări.

Scriitoarea Lucía Etxeberria, o figură publică, a spus că a făcut plângeri la poliţie după ce a primit nenumărate ameninţări pentru că a adus în discuţie susţineri privind rata mare de sinucidere printre tinerii care îşi schimbă genul.

Proiectul de lege prevede de asemenea dreptul persoanelor transgender de a primi tratamente şi a participa la competiţii sportive conform genului lor.