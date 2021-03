Opt răniţi în urma unui presupus atac terorist în sudul Suediei. Atacatorul, înarmat cu o armă albă, a înjunghiat oameni la întâmplare

UPDATE: Iniţial, autorităţile au primit informaţii miercuri după-amiază că mai multe persoane au fost atacate cu un „topor” în apropiere de Bangårdsgatan. Primele echipaje au ajuns acolo în zece minute, transmite News.ro, citând Euronews.

Acestea au constatat că opt persoane au fost rănite. Suspectul, care avea în jur de 20 de ani, a fost împuşcat de Poliţie şi în prezent este arestat.

„Tânărul este rănit, dar starea lui nu este clară”, a afirmat Poliţia, menţionând că acesta a fost dus cu ambulanţa la spital.

La început, poliţiştii au suspectat că este vorba de o tentativă de crimă, dar au confirmat că acum cazul este clasificat ca fiind „posibil atac terorist”.

„Poliţia are situaţia sub control în Vetlanda, cea a fost urgent a trecut şi ne concentrăm pe investigaţie”, au transmis autorităţile. Nu există indicii că ar mai exista un alt atacator în acest incident.

Poliţia a adăugat că a ţinut legătura cu cele opt perosane rănite şi că până acum nimeni nu a murit.

O anchetă a fost deschisă cu privire la felul în care poliţiştii au intervenit. „Fiind o investigaţie în curs, nu vom da detalii despre arestare şi despre faptul că agenţii au deschis focul”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Presupusul agresor, un bărbat în vârstă de douăzeci de ani, a fost rănit la picior după ce poliţia a tras în el şi apoi arestat miercuri după-amiaza în Vetlanda, un orăşel din sudul ţării, potrivit autorităţilor.

Acestea din urmă au exclus iniţial o pistă teroristă, dar miercuri seară au spus că suspectează un atac terorist.

