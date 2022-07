O societate secretă formată din 6 artişti în Herson produce viziuni înfiorătoare despre viaţa sub ocupaţia rusă

Foto Art Residency in Occupation via theguardian.com

După ce casele lor au fost preluate de forţele armate ale lui Putin, artiştii şi-au format o rezidenţă în timpul căreia au creat zeci de lucrări, inclusiv desene, picturi, videoclipuri, fotografii şi piese de teatru.

Rezultatele, pe care le-au numit „Residency in Occupation”, oferă o perspectivă îngrozitoare asupra ororilor îndurate de milioane de ucraineni care trăiesc sub invazia rusă.

Imaginile arată îmbrăţişări dureroase în gări, familii care se adăpostesc în subsoluri - moartea se profilează în spatele lor - case în flăcări şi figuri care dansează, schelete umane sub picioare.

Când a devenit prea periculos să se mai întâlnească personal, artiştii au continuat să lucreze individual. Unii au scăpat de atunci din oraş, dar alţii rămân, riscându-şi viaţa, scrie The Guardian.

Grupul vrea să-şi expună lucrările, dar ca să facă acest lucru în Herson, ocupat din februarie, este imposibil. Curatorul rezidenţei, Yuliia Manukian, care se află acum la Odesa după ce a fugit din Herson, a spus că arta ar putea acţiona ca un act puternic de rezistenţă.

„Văd cum artiştii noştri spun lumii adevărul despre război prin limbajul artelor. De asemenea, este important pentru mine să transmit modul în care are loc rezistenţa culturală, deoarece nu este mai puţin puternică decât cea fizică, deoarece frontul culturii este locul în care se elaborează un viitor liber”, a spus ea.

Din 2002, Herson şi-a dezvoltat propria mişcare artistică, cunoscută sub numele de „kher-art”, îmbrăţişând ironia, sarcasmul, îndrăzneala şi a fi împotriva mainstreamului.

ZHUK, un cunoscut artist naiv care lucrează sub un pseudonim, începuse deja lucrarea „The Unwanted Guest”, un uriaş viespar pictat în acrilic pe o faţă de masă veche, pentru a reprezenta distrugătorul şi invadatorul. Şi la câteva ore de la dezvăluirea atrocităţilor din Bucha, el a creat un afiş intitulat „Putin Cock-a-doodle-doo”.

O artistă care lucrează într-un sat ocupat de lângă Herson sub numele de Marka Royal a creat un jurnal de artă intitulat „Z-Notes of Mrs Solodukha”. „Războiul mi-a şters toată viaţa, dar micul meu atelier mi-a făcut semn”, a scris ea. „Dar cum ai putea să desenezi dacă auzi explozii? M-am gândit: cu cine glumesc şi de ce? Nu poţi pretinde că războiul este undeva dincolo. Trebuie să documentezi o serie de experienţe pe hârtie”.

Documetarea ei artistică include schiţe intitulate „Impossible to Stay/Leave 04/18/2022” şi „Nine People in the Basement 04/15/2022”.

Iulia Danilevska evită să înfăţişeze în mod direct atrocităţile. Lucrările ei includ imagini cu locuitori evadaţi din Mariupol care adună zăpadă pentru a o transforma în apă, mâna unui soldat rus care scoate un cercel de aur de la urechea unei femei ucrainene, o mână tăiată ţinând un steag rusesc şi în imaginea ei „Dancing on Bones” de luna trecută, ea redesenează o captură de ecran din filmul lui David Lynch „Mulholland Drive”.

Fotograful Li Biletska, care se află acum la Kiev, lucrează la un documentar, „Women in the Occupation”, şi a creat seria fotografică „Home Maria”, care prezintă portrete ale femeilor şi fetelor care trăiesc sub ocupaţie.

O tânără artistă şi ilustratoare de cărţi pentru copii, care lucrează sub numele Mona, a creat o serie de picturi pentru a reflecta starea ei interioară şi artă video intitulată... „I Want to Scream”. Ea şi-a dedicat lucrarea „Transition” celor trei generaţii de femei ucise de o rachetă rusă la Odesa în aprilie.

Artur Sumarokov, dramaturg şi critic de film, a scris două piese, „The Captivity (Part One)” şi „The Captivity (Part Two)”, după 45 de zile sub ocupaţie rusească.