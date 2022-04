O profesoară de la Oxford explică de ce România este protejată în faţa unui posibil atac al Rusiei

Marnie Howlett a făcut mai multe studii şi cercetări despre Ucraina şi Rusia, iar în această primăvară va termina o carte despre fosta Uniune Sovietică, volum la care este coautor. Profesoară la Oxford, unde predă ştiinţe politice, Marnie Howlett are un doctorat în Relaţii Internaţionale la London School of Economics and Political Science (LSE), precum şi un master şi o diplomă de licenţă în ştiinţe politice şi studii internaţionale la Universitatea din Saskatchewan-Canada.

Marnie Howlett s-a născut şi a crescut în Canada, iar familia sa este originară din Cernăuţi, fapt ce a făcut-o să se documenteze mult asupra Ucrainei în ultimii ani.

Lucrarea sa de doctorat s-a focalizat asupra modului în care cetăţenii înţeleg suveranitatea teritorială a Ucrainei. În aceeaşi lucrare de doctorat, Marnie Howlett a analizat şi influenţa a şase ţări ce se învecinează cu Ucraina (România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Belarus şi Rusia) asupra identităţilor culturale şi naţionale ale Ucrainei. Marnie Howlett a fost şi observator electoral internaţional din partea ONG-ului CANADEM din Canada la ultimele trei alegeri din Ucraina.

Cât de importantă şi de riscantă este poziţia României în regiune?

Sunt foarte interesată de România. Familia mea este originară din Cernăuţi, care pe vremuri a fost parte a României. Aş spune că România are o poziţie interesantă în regiune şi pentru că este o ţară membră a Uniunii Europene. Are un statut diferit faţă de alte ţări din regiune şi care sunt vecine cu Ucraina, precum Republica Moldova. Însă nu cred că România poate fi următorul loc atacat de Rusia. E mai probabil ca un atac să se întâmple în fostele republici sovietice aflate lângă Ucraina decât în România. În schimb, pot spune că România are un rol strategic extrem de important pentru a ajuta Ucraina. România are o importanţă strategică deosebită şi pentru că împarte graniţa cu Ucraina pe o mare lungime. Importanţa României pentru Ucraina este mare şi pentru ajutorul umanitar şi militar ce poate fi dat. Iar România a avut deja o reacţie impresionantă prin ajutorul dat pentru zeci de mii de refugiaţi din Ucraina.

Cât de volatilă este la ora actuală Europa de Est?

Depinde de ţară. De exemplu, sunt ţări precum România, ce fac parte din Uniunea Europeană şi au o stabilitate, inclusiv economică. Aşa că volatilitatea în Europa de Est variază. Şi, după cum se poate vedea, în Ucraina situaţia este una extrem de volatilă.

De ce este Vladimir Putin atât de obsedat de Ucraina?

Mi-ai pus o întrebare interesantă. Legat de această „obsesie”, trebuie să luăm în calcul şi contextul istoric. Ştii foarte bine că Ucraina şi ţările vecine au făcut pe vremuri parte din Uniunea Sovietică. Când a căzut URSS în 1991, Ucraina a devenit independentă. Ucraina încă avea legături puternice cu Rusia, inclusiv economic. În ultimii ani, Ucraina s-a îndepărat de influenţa rusă, având dorinţe clare de a se alătura Uniunii Europene şi NATO. Iar preşedintele Putin nu îşi doreşte ca Ucraina să meargă în acele direcţii pro-europene.

Vrea Vladimir Putin să controleze Europa de Est?

Nu ştiu ce vrea Vladimir Putin. Dar dorinţa lui pentru moment este să controleze Ucraina şi probabil o parte dintre fostele republici sovietice. Are control în Belarus, un control este şi în Georgia. Cred că mai degrabă Putin vrea să controleze fostele republici sovietice decât Europa de Est.

Din punct de vedere militar, care a fost cea mai mare surpriză în opinia ta privind războiul din Ucraina?

Mulţi oameni, inclusiv din Europa de Vest, sunt surprinşi de susţinerea locală din Ucraina şi de numărul mare de voluntari. Putin nu se aştepta la o asemenea rezistenţă extraordinară a ucrainenilor. Eu studiez de mai mulţi ani Ucraina şi nu am fost surprinsă de rezistenţa oamenilor. Pentru că ştiu cât de solidari sunt oamenii acolo când este vorba să îşi apere locurile şi teritoriile. Ce este surprinzător este cât de multe daune a produs Ucraina artileriei armatei ruse. Şi scufundarea navei ”Moskva” a fost o mare surpriză, pentru că Ucraina nu este o forţă militară de prim rang şi nu are arme nucleare.

Cum vezi viitorul lui Vladimir Putin după război?

Mi-ai pus o altă întrebare interesantă. Depinde mult şi de evoluţia războiului din Ucraina. Rusia a fost exclusă de Consiliul de Securitate al ONU, sunt acţiuni la instanţele internaţionale pentru genocid. Este interesant de văzut ce se va întâmpla în viitor şi cu cei care îl susţin pe Vladimir Putin. Cred că vor fi procese cu personaje importante inculpate în următorii ani pentru crime de război legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina.

Va fi căderea lui Vladimir Putin mai dură decât colapsul regimurilor comuniste din Europa de Est?

O întrebare complexă! Nu ştiu ce previziuni s-ar putea face în acest caz. Au fost situaţii în care istoria s-a repetat. Şi au fost cazuri de lideri care au condus vreme îndelungată ţările lor şi nu au cedat puterea fără luptă. Sper să nu fie cazul şi în ceea ce îl priveşte pe Vladimir Putin. Oricum, este foarte interesant de urmărit ce se va întâmpla în cazul său după războiul din Ucraina.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Fostul secretar de stat american Frank G. Wisner II: „România simte pericolul apropiindu-se” INTERVIU EXCLUSIV

Fostul consilier a patru dintre preşedinţii SUA: „Putin este un lider total diferit faţă de toţi liderii pe care i-am întâlnit” EXCLUSIV