Motivul pentru care Rusia a făcut progrese minore în Ucraina în ultimele zile

Rusia nu a realizat încă un progres semnificativ pentru că nu are suficienţi factori de sprijin logistic şi de luptă, arată Ministerul Apărării din Marea Britanie.



De asemenea, apărarea oraşului Mariupol de către Ucraina a epuizat multe unităţi ruseşti şi le-a redus eficienţe de luptă, conform serviciilor de informaţii militare britanice.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7NVrOfB161



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OfcnHgGfR3