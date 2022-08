Militarii ucraineni şi cei ruşi luptă în tranşee ca în Primul Război Mondial

Iniţial, o grupă de militari ruşi intră în tranşee sub acoperirea focului de artilerie. La un moment dat, militarii deschid focul concentrat asupra unor clădiri în ruine aflate la câteva zeci de metri distanţă, potrivit Digi24.

Ruşii au fost respinşi după ce poziţia a fost bombardată cu mortiere trase de artileria ucraineană, au confirmat mai multe surse ucrainene.



