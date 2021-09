Mesajul postat de proprietarul unui bar din Italia a stârnit revoltă pe internet. Bărbatul a făcut meniuri diferite pentru clienţii vaccinaţi şi cei nevaccinaţi

Proprietarul a spus că, de fapt, a vrut să facă o glumă după ce în Italia a devenit obligatoriu certificatul verde pentru toţi angajaţii, potrivit Digi24.

Acesta ar fi oferit vodka, mojito şi cocktail-uri pentru cei care au certificatul verde, dar apă, ceai de muşeţel şi mentă pentru cei care nu au fost încă vaccinaţi anti-Covid. Totodată, el ar fi dat clienţilor imunizaţi un produs de panificaţie umplt cu spanac şi unul fără spanac persoanelor neimunizate.

Afişul acestuia s-a viralizat rapid şi Davide Giovannetti spune că a primit sute de mesaje, chiar şi ameninţări: „E o simplă ironie, apelez des la ea. Nu mi-e teamă şi nu voi îndepărta afişul. De ce aş face-o? Ar însemna că recunosc vreo vină. Am vrut doar să smulg un zâmbet, nu să alimentez controversa socială”.

Italia a introdus, din 15 octombrie, obligativitatea certificatului verde (green pass) pentru toţi angajaţii publici şi privaţi.

