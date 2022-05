Mercenarii din grupul Wagner cer Rusiei să trimită 800.000 de soldaţi, altfel, „vor pierde războiul” cu Ucraina

Mercenari wagner / Foto arhivă / The Sun

Canalul de Telegram Reverse Side of the Medal, care e administrat de soldaţi privaţi aflaţi sub contract cu grupul Wagner, a transmis un mesaj ca răspuns la o declaraţie a preşedintelui Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin.

„Nu ar trebui să existe nicio mobilizare în Rusia”, a declarat Volodin, la postul de radio Komsomolskaya Pravda. „Nu. Nu. Vă voi spune asta acum!”, a spus Volodin, răspunzând la o întrebare a jurnaliştilor dacă mobilizarea ar putea fi anunţată în Rusia pe 9 mai, de Ziua Victoriei, cum s-a vehiculat, scrie Liberatea.

Mercenarii Wagner au spus că este necesară mobilizarea şi că este nevoie de sute de mii de soldaţi pentru ca Rusia să câştige.

„Va fi mobilizare sau vom pierde războiul. Pentru a învinge Ucraina este nevoie de 600-800 de mii de oameni”, au scris mercenarii.”, au mai scris mercenarii.

În prezent, există zvonuri că Putin ar putea anunţa mobilizarea generală şi ar putea declara oficial război Ucrainei pe 9 mai au apărut săptămâna aceasta. Dmitri peskov, secretarul de presă al preşedintelui rus, a negat informaţiile.