Marea Britanie a început livrarea vehiculelor blindate în Ucraina VIDEO

„Mai multe provizii occidentale au ajuns în Ucraina. Aici vedem un Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) furnizat de Marea Britanie, acum în serviciu”, a scris Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm