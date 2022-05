LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ameninţarea de a folosi teritoriul Belarusului pentru a lovi Ucraina rămâne

UPDATE 8.02 Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a spus, luni seara, că Kievul este pregătit pentru un schimb de prizonieri cu Rusia „chiar şi mâine” şi i-a îndemnat pe aliaţii săi să pună presiune pe Moscova, scrie Reuters.

UPDATE 8.00 Danemarca s-a angajat să furnizeze rachete Harpoon Ucrainei, care încearcă să respingă blocada impusă de marina rusă în portul Odessa, vital pentru exporturile de cereale din Ucraina, a anunţat luni şeful Pentagonului, Lloyd Austin, scrie AFP.

UPDATE 06.00 Ziua literaturii şi culturii slave în Ucraina: istorie, tradiţii, fapte interesante

Pe 24 mai se cinsteşte memoria Sfinţilor Chiril şi Metodie. Tot azi în fiecare an, pe 24 mai este sărbătorită Ziua literaturii şi culturii slave. Sărbătoarea a fost stabilită prin decretul prezidenţial din 17 septembrie 2004 şi este programată pentru a comemora Sfinţii Chiril şi Metodie - educatori care au jucat un rol important în dezvoltarea şi formarea literaturii şi culturii slave, patroni ai Europei.

Fraţii Chiril şi Metodiu s-au născut în secolul al IX-lea în oraşul grecesc Salonic, în familia unui lider militar.

Chiril a creat alfabetul slav bazat pe limba greacă. Pentru a transmite caracteristicile fonetice ale sistemului de sunet slav, el a completat alfabetul cu noi litere împrumutate din alfabetul glagolitic. Mai târziu, alfabetul glagolitic a stat la baza alfabetului chirilic, pe baza căruia s-au format alfabetele multor popoare slave.

Introducerea alfabetului chirilic a reprezentat o schimbare culturală uriaşă în istoria popoarelor slave, deoarece a contribuit la formarea treptată a propriilor limbi, tradiţii, educaţie şi cultură în general.

Fraţii au desfăşurat şi activităţi educaţionale: au tradus cărţi liturgice în slavonă, inclusiv Evanghelii şi Psalmi, precum şi au scris lucrări originale şi au propovăduit Ortodoxia.

UPDATE 05.37 Au fost introduse restricţii suplimentare în raioanele de graniţă Kiev, Jitomir şi Rivne

Au fost introduse restricţii suplimentare temporare în districtele de graniţă ale regiunilor Kiev, Jitomir şi Rivne. Acest lucru se afirmă într-o declaraţie postată pe canalul Telegram al Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina.

Este interzisă deplasarea persoanelor şi vehiculelor, orice fel de muncă între orele 22.00 şi 05.00; staţionarea în păduri; transportul armelor şi al oricăror mijloace de apărare activă fără permise corespunzătoare; realizarea de fotografii, videoclipuri ale drumurilor, infrastructurii, locaţiei sau relocarea unităţilor militare. De asemenea, este interzisă folosirea oricăror aeronave şi eliberarea navelor pe râuri; purtarea uniformelor militare; desfăşurarea diferitelor tipuri de forme de recreere, înot, vânătoare etc.

Restricţiile nu se aplică reprezentanţilor formaţiunilor militare. „Aceste restricţii vor fi în vigoare de astăzi până la sfârşitul legii marţiale”, se arată în mesaj.

UPDATE 03.10 Ocupanţii îşi continuă eforturile de a organiza cvasi-republici în teritoriile ocupate

Ocupanţii îşi continuă eforturile de a organiza cvasi-republici în teritoriile ocupate temporar din regiunea Zaporoje şi Oblastul Herson. Acest lucru se precizează în mesajul purtătorului de cuvânt al OVA Zaporoje, Ivan Arefiev.

Ocupanţii ruşi au distrus 8 monumente istorice şi culturale din regiunea Zaporoje. Printre acestea: rezervaţia istorică şi arhitecturală „Sadyba Popova”, stela memorială a participanţilor ATO din Energodar, gara „Zaporijia-2”, fosta sinagogă şi biserica Sf. Tihon Zadonsky din Huliaipil, casa de cultură din satul Mala Tokmachka. Colecţii valoroase au fost furate din Muzeul local din Melitopol.

UPDATE 02.17 Ocupanţii ruşi construiesc o linie de apărare de rezervă în sud

Comandamentul Operaţional „ Sud ” a raportat eliminarea a 23 de ocupanţi ruşi. Acest lucru este menţionat într-un mesaj de pe pagina OK „Sud” de pe Facebook .

"De mai bine de o zi, inamicul luptă pe graniţele ocupate permanent de la marginea teritoriilor ocupate în Mykolayiv şi Herson. Inamicul nu înregistează progrese, iar starea morală şi psihologică a ocupanţilor se deteriorează zilnic".

Se observă că, ascunzându-se de bombardamentele de artilerie şi mortiere, ocupanţii „construiesc o linie de apărare de rezervă, înţelegând inevitabilitatea retragerii”.

UPDATE 01.55 Comandamentul Sud: în zona Nikolaev au fost găsite maşini civile cu cadavre mutilate

În regiunea Mykolayiv au fost găsite mai multe maşini civile cu cadavre mutilate şi împuşcate. Când localnicii au încercat să se evacueze, ocupanţii le-au indicat mai întâi ca rută permisă o zonă minată, apoi i-au împuşcat pe supravieţuitorii exploziilor. Acest lucru se precizează într-un mesaj de pe pagina Comandamentului Operaţional „Sud” de pe Facebook.

„În timpul înaintării unităţilor noastre din regiunea Mykolayiv către regiunea Herson, au fost găsite mai multe maşini civile cu cadavre mutilate şi împuşcate. Mai întâi li s-a spus că era o rută permisă dar aceasta trecea prin zona minată, iar apoi cei care au supravieţuit exploziei au fost împuşcaţi”, se arată în postare.

Se subliniază că printre morţi - doi copii de vârstă şcolară primară.

UPDATE 00.33 Noi imagini cu distrugerile din Mariupol

După ce apărătorii Mariupolului au plecat de la Azovstal, au apărut noi poze cu distrugerea oraşului. Aşa arăta uzina Azovstal pe 22 mai 2022. Lângă ea - cartiere rezidenţiale distruse.

