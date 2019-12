Kievul deschide o anchetă penală cu privire la intrarea ilegală de persoane în Ucraina cu trenul în care se afla Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni această legătură feroviară între Rusiei şi Crimeea, pe care a anexat-o în 2014.

Liderul de la Kremlin a anunţat că 14 milioane de pasageri şi aproximativ 13 milioane de tone de marfă urmează să traverseze podul în 2020.

Trenul a sosit la Sevastopol, de la Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oraş rus.

Rusia a anexat Crimeea în baza faptului că locuitorii peninsulei s-au pronunţat în favoarea ”alipirii” într-un referendum.

În urma anexării, Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite au impus sancţiuni Rusiei. Ucraina a blocat trimiterea de furnituri pe teritoruul ucrainean către Crimeea.

Guvernul ucrainean a denunţat în mai multe rânduri noul pod care asigură legături între Rusia şi Crimeea, subliniind că acesta încalcă dreptul internaţional.

WATCH: Russian President Vladimir Putin inaugurated a railway bridge to the Crimean Peninsula, which Russia annexed from Ukraine in 2014.



The massive train bridge runs for almost 12 miles, making it the longest in Europe pic.twitter.com/Gr72VB2ipy