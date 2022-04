Fostul preşedinte ucrainean Viktor Iuşcenko, despre cum poate ieşi învingătoare Ucraina: Acel Putin din perioada mandatului meu „nu mai există”

„Istoria mea cu Putin datează din 2000, când amândoi eram premierii ţărilor noastre. El a dus o companie activă împotriva mea doar atunci când am candidat la preşedinţia Ucrainei”, a scris Iuşcenko, explicând că a fost momentul când a conştientizat cât de departe era dispus să meargă preşedintele rus pentru a obţine ce doreşte.

„Nu am putut lăsa asta să mă descurajeze. După ce am câştigat, am înţeles că era necesar să mă străduiesc să menţin o relaţie de lucru cu el în calitate de lider al vecinului nostru din est.

Dar acel Putin cu care avem atunci de-a face nu mai există acum. De atunci a devenit un despot brutal şi complet izolat care nu poate suporta niciun fel de opoziţie”, a scris el, adăugând că „ce îl deranjează realmente pe Putin sunt „solidaritatea şi sprijinul internaţional”.

El a spus că Ucraina poate ieşi victorioasă în faţa Rusiei dacă reuşeşte să găsească sprijin în trei direcţii.

În primul rând, comunitatea internaţională nu trebuie lăsată să uite „ororile războiului”. În plus, menţinerea atenţiei globale asupra Ucrainei ar putea contribui la păstrarea moralului ridicat al ţării - un factor în special important în contextul în care armata rusă se regrupează.

O doua direcţie implică asistenţa militară continuă şi livrările constante de armament.

„Armata noastră are în continuare nevoie de arme şi asistenţă militară din partea aliaţilor noştri. Ne mai trebuie şi asistenţă financiară pentru a fi ajutaţi să umplem găurile create de acest război economiei noastre anterior puternice”, a scris fostul preşedinte ucrainean.

O a treia condiţie este legată de modul în care societăţile civile pot contribui pentru a ajuta forţele ucrainene să obţină „provizii neletale” şi echipament de protecţie.

„Cred cu tărie că victoria Ucrainei este inevitabilă. Atunci când cetăţenii ucraineni de rând renunţă la tot ca să lupte pentru libertatea şi demnitatea lor, victoria este unica lor opţiune”, a scris Viktor Iuşcenko.