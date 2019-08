Erori judiciare de proporţii într-un caz tragic de identitate greşită. Cum o cerere de prietenie pe Facebook a aruncat un bărbat timp de trei ani în puşcărie

Calvarul a început după ce bărbatul i-a trimis o cerere de prietenie pe Facebook soţiei lui Mered pentru că a considerat-o atrăgătoare. Concluzia trasă de investigatori pe baza acestei cereri de prietenie a fost Mered şi-a schimbat identitatea, relatează The Guardian. O agenţie de combatere a criminalităţii a guvernului britanic a oferit procurorilor italieni numărul de telefon asociat contului de Facebook, iar ce a urmat este rupt dintr-un roman de literatură absurdă. Pe 24 mai 2016, Berhe, refugiat din Eritreea în Sudan, a fost ridicat dintr-un bar din Khartoum de poliţişti şi, cu o cagulă pe cap, a fost pus într-un avion cu destinaţia Roma.





Arestarea sa a fost prezentată presei de poliţia italiană drept un triumf al noii strategii de combatere a traficului de persoane. Numit ”Al Capone al deşertului” şi proclamat drept primul traficant de persoane extrădat din Africa, bărbatul nu avea nici cea mai mică ideea cu privire la ce i se întâmpla.





”Credeam că vor să mă extrădeze în Eritreea pentru că am dezertat din armată”, a spus acesta jurnaliştilor de la The Guardian. ”În timpul primei interogări din Roma, mi-au spus că sunt acuzat că aş fi Mered, un traficant de persoane. Am crezut că sunt nebuni”.





Berhe a fost ulterior transferat într-o închisoare din Palermo în aşteptarea unui proces marcat de controverse. Două teste ale ADN-ului, mai mulţi martori şi investigaţii ale The Guardian şi New Yorker indicau că bărbatul este nevinovat, însă calvarul a continuat.





”M-am gândit să mă sinucid de mai multe ori”, a spus bărbatul. ”Când trăieşti o astfel de nedreptate şi îţi dai seama că nu ai cum să faci ceva în privinţa ei, îţi pierzi voinţa de a trăi. Priviţi situaţia din punctul meu de vedere: nu am fost arestat, ci am fost răpit, iar cei trei ani petrecuţi în închisoare au fost ca un coşmar fără de sfârşit care a pornit de o simplă cerere de prietenie pe Facebook”.





Chiar şi soţia traficantului de persoane căutat de autorităţile italiene, Lidya Tesfu, cea căruia bărbatul i-a cerut prietenia pe Facebook, a oferit mai multe dovezi că Berhe nu este soţul ei. Procurorul de caz, Calogero Ferrara, a refuzat să creadă că a arestat persoana greşită, iar la finalul procesului a cerut o pedeapsă de 14 ani de închisoare. Între timp, The Guardian şi televiziunea suedeză SVT au publicat informaţii conform cărora Mered fusese eliberat din închisoare în Emiratele Arabe Unite, unde fusese reţinut pentru utilizare unui paşaport fals, şi că-şi duce viaţa în capitala Ugandei, Kampala, cheltuind câştigurile substanţiale din traficul de persoane.





”Dacă aş putea să mă întorc înapoi în timp, as tăia degetul cu care am trimit cererea de prietenie acelei femei în toamna lui 2015”, a spus Berhe. ”Cum era să ştiu că este soţia lui Mered? Arăta foarte bine. Cererea aia de prietenie m-a adus în situaţia asta absurdă. (…) Ştiam că în timp ce eu sunt închis, Mered se bucura de libertatea lui pe undeva prin Africa, dar nu-l învinovăţesc pe el. Nu e vina lui că am fost arestat în Khartoum şi nu el m-a ţinut în puşcărie timp de trei ani”.





Nedreapta şi tragica situaţie a lui Berhe a luat sfârşit luna trecută, când un judecător din Sicilia l-a achitat de acuzele de trafic de persoane şi a confirmat că este victima unei confuzii de identitate. Chiar dacă achitat de aceste acuzaţii, Berhe a fost găsit vinovat de înlesnirea imigraţiei ilegale pentru că şi-a ajutat un văr să ajungă în Libia. Având în vedere că petrecuse deja trei ani în închisoare, judecătorul a ordonat eliberarea sa imediată.





”Încă nu înţeleg de ce am fost găsit vinovat de ajutorarea imigraţiei ilegale. Migranţii nu iau la ei cash când trec prin deşert pentru că riscă să fie jefuiţi. Din cauza asta, vărul meu m-a rugat să-i dau bani unui bărbat care urma să-l ajute de-a lungul călătoriei. E un lucru perfect normal în Africa, mai ales pentru noi, cei din Eritreea, pentru că nu avem paşapoarte. Cum altfel să ajungem în Europa?”, a spus Berhe.





Ulterior, statul italian i-a acordat azil, iar acum trăieşte într-un mic apartament în Palermo.





”Oamenii mă întreabă ce voi face de acum, că sunt liber. În primul rând, trebuie să mă obişnuiesc cu ideea că tot coşmarul a luat sfârşit şi libertatea mea nu e doar un vis. Şi dacă e doar un vis, vă implor să nu mă treziţi”, a mai spus acesta.





