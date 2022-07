Declaraţiile rasiste ale premierului ungar, criticate de un vicepreşedinte al Comisiei Europene

„Nu trebuie să permitem niciodată ca formulările noastre să trădeze principiul fundamental al existenţei noastre: toţi suntem oameni în mod egal”, a scris pe Twitter vicepreşedintele CE pentru promovarea modului nostru de viaţă european, Margaritis Schinas, potrivit Agerpres.



„Ura nu îşi are locul pe buzele noastre şi nici în societăţile noastre'', a adăugat el.



Deşi Schinas nu a menţionat în mod direct afirmaţiile lui Viktor Orban în mesajul său pe social media, membri ai cabinetului vicepreşedintelui CE au confirmat că el se referea la discursul premierului ungar.



Şeful guvernului ungar a afirmat sâmbătă, la Băile Tuşnad, că lumea se află într-un deceniu al pericolelor şi primejdiilor şi că nu credea că piloanele civilizaţiei occidentale vor începe să se dărâme.



În opinia sa, fenomenul migraţionist a împărţit Europa în două şi există o dispută între aceste două părţi.



„Problema cea mai spinoasă continuă să fie problema demografică. Sunt mai multe înmormântări decât naşteri. (...) A doua provocare este fenomenul migraţionist, care a împărţit Europa în două. Fenomenul migraţionist a împărţit în două Europa. Pur şi simplu, Occidentul s-a destrămat, s-a împărţit în două. Într-o parte avem ţări, naţiuni, unde avem europeni şi non-europeni, care trăiesc laolaltă. Acele state nu mai sunt naţiuni, acolo sunt nişte conglomerate de popoare. Nu mai putem vorbi, zic eu, de Occident, este vorba despre o structură post-occidentală şi, conform regulilor matematicii, o să se întâmple acea mare schimbare demografică. În acea parte a continentului nostru (...), procentajul populaţiei non-europene va creşte peste 50%. Şi avem cealaltă parte a Europei, a Occidentului, Europa Centrală şi de Est, adică este vorba despre noi. Nu aş vrea să creez confuzie, dar, totuşi, o spun, în sensul spiritual, Occidentul s-a mutat în regiunea noastră. Aici avem Occidentul, acolo avem o structură post-occidentală şi se dă o bătălie între cele două părţi ale Europei. Deci, noi am făcut o ofertă post-occidentalilor, le-am spus 'lăsaţi-ne în pace să ne decidem fiecare cine cu care vrea să fie vecin şi cu cine vrea să trăiască'. Post-occidentalii au refuzat această ofertă şi au spus 'nu, noi o să vă transformăm în ceea ce suntem sau am devenit şi noi'. Acum se vorbeşte mai puţin despre migraţie, dar, credeţi-mă, nimic nu s-a schimbat. Bruxellesul şi echipele soroşiste, pur şi simplu, vor ne să ne forţeze să îi acceptăm pe migranţi”, a susţinut Viktor Orban, conform traducerii oficiale.



Guvernul ungar s-a apărat marţi, purtătorul său de cuvânt Zoltan Kovacs afirmând că este vorba despre „o interpretare greşită”din partea unor „oameni care nu înţeleg în mod clar diferenţa între amestecul de diferite grupuri etnice ale sferei iudeo-creştine şi amestecul de popoare de diferite civilizaţii''.