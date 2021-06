De ce atitudinea de ură a lui Viktor Orbán faţă de comunitatea LGBTQ este mai mult decât un război cultural

Noile reglementări anti-LGBTQ - adăugate unei legislaţii mai aspre privind infracţiunile sexuale asupra copiilor - sunt parte a unor atacuri mai ample la adresa comunităţii queer menite să întărească regimul lui Orbán, unicul guvern non-democratic din UE, scrie Vox într-o analiză intitulată „How hatred of gay people became a key plank in Hungary’s authoritarian turn”.

Criticile venite din Europa sunt de natură să-i consolideze strategia de demonizare îndreptată asupra minorităţilor sexuale, întrucât îi scoate în prim-plan argumentul fundamental - Ungaria, campion al familiei creştine versus UE, globalistă şi păgână.

Demagogia este în centrul strategiei politice a partidului de guvernare Fidesz. Un şir de sperietori - migranţii musulmani, miliardarul evreu George Soros şi, mai nou, activiştii LGBTQ - au avut rolul de amplificare a bazei electorale a lui Orbán şi de justificare a expansiunii puterii autoritariste a statului.

Demonizarea grupurilor minoritare este un ingredient de bază al meniului autoritarist, care serveşte la dobândirea puterii şi subminarea democraţiei. Este un curent care îşi face loc şi în SUA odată cu panica stârnită de teoria critică a rasei care ar corupe tineretul.

Noile reglementări sunt cuprinzătoare şi interzic educaţia privind sexualitatea LGBTQ în şcoli, programe care „popularizează” conţinut LGBTQ - restrângându-le la anumite intervale orare - şi materialele promoţionale/filmele conţinând atingeri fizice sau referinţe la operaţii de schimbare de sex destinate minorilor.

RTL Klub, o televiziune mare din Ungaria, şi-a exprimat preocuparea că prevederile ar putea însemna cenzurarea unor seriale populare.

„Protejarea copiilor nu se opreşte la infractorii sexuali, ci ar trebui să includă şi protecţia faţă de influenţe potenţial dăunătoare până când copiii sunt suficient de maturi încât să decidă singuri pentru ei”, se arată într-un articol publicat în Hungarian Conservative.

Regimul Orbán are o istorie de subminare sistematică a drepturilor comunităţii LGBTQ.

În 2012, a adăugat o prevedere constituţională prin care se interzice căsătoria între persoane de acelaşi sex. Însă, în ultimii ani, campania anti-LGBTQ s-a intensificat. În 2018, guvernul a interzis predarea studiilor de gen în universităţi. Un purtător de cuvânt al guvernului preciza pentru CNN că „nu consider acceptabil să discutăm despre genuri care să fie constructe sociale mai degrabă decât sexe biologice”.

În mai 2020, guvernul a dispus că persoanele transgender nu au voie să-şi schimbe genul în documente oficiale.

În decembrie 2020, s-a aprobat un pachet de reforme constituţionale prin care familia să fie definită ca „având la bază mariajul şi relaţie părinte-copil. Mama este o femeie, tatăl este un bărbat”. O altă prevedere era că cuplurile homosexuale nu pot adopta legal copii. În acelaşi an, a fost desfiinţată Autoritatea pentru Tratament Egal, o agenţie importantă care lupta inclusiv contra discriminării persoanelor comunităţii LGBTQ.

Aceste politici nu sunt doar accesoriile ideologiei Fidesz. Potrivit cercetătorilor în domeniul politicilor de gen în Europa Centrală Andrea Pető şi Weronika Grzebalska, angajarea faţă de normele tradiţionale de gen reprezintă un „liant simbolic” ce conferă coerenţă ideologiei şi poziţionează liberalismul social „ca simbol a tot ce e greşit în starea actuală a mediului politic”.

Potrivit naraţiunii guvernului, familia tradiţională maghiară se află sub atacul unor liberali globalişti infami ce vor să înlocuiască taţii şi mamele maghiare cu imigranţi. Apărarea naţiunii ungare este echivalentă cu apărarea familiei care să aibă mai mulţi copii, după cum se vede în preocuparea până la obsesie cu rata natalităţii, pe care încearcă să stimuleze cu pachete de beneficii.

Atacarea identităţilor LGBTQ îşi are sursa directă în această preocupare conservatoare pentru familie şi fertilitate, declarând familiile queer nelegitime în calitate de cupluri care nu procreează.

„În sens moral, nu există nicio distincţie între pedofili şi cei care solicită adopţii gay. Ambii obiectivează copilul ca un bun de consum considerându-l mijloc de autoîmplinire”, spunea în 2019 László Kövér, preşedintele Parlamentului Ungariei.

În general, fostele ţări comuniste sunt mai de dreapta cultural vorbind decât ţările vestice, iar Ungaria a fost mereu mai pronunţat conservatoare. Dar societatea maghiară tinde să devină mai progresivă după cum o arată un sondaj IPSOS din 2021 - 59% dintre maghiari susţin drepturile cuplurilor homosexuale de a adopta copii, faţă de 42% în 2013.

Pe de altă parte, un sondaj al Parlamentului European din 2019 indica că 61% din populaţie respinge căsătoria persoanelor de acelaşi sex.

Jocul populist

Cifrele sugerează că este un joc politic prin care se poartă un război cultural împotriva ideilor progresiste în scopul menţinerii puterii regimului.

Populismul modern de dreapta identifică elitele corupte cu minorităţile şi activiştii sociali liberali care răstoarnă tradiţiile naţionale, agresează moralitatea tradiţională şi distruge caracterul naţional.

„Dreapta iliberală nu se străduieşte atât să elimine societatea civilă progresivă, cât să o prefacă într-o sperietoare pe care elitele de la guvernare să o poată activa oricând au nevoie să-şi mobilizeze susţinătorii”, scriu Andrea Pető şi Weronika Grzebalska .

Multă vreme principalul răufăcător în povestea lui Orbán a fost refugiatul musulman, scrie Vox.

„Luptăm cu un inamic diferit de noi, unul care nu se prezintă deschis, ci se ascunde, în loc de făţiş, viclean; nu naţional, internaţional; care nu crede în muncă,ci în speculă; care nu are o patrie, ci deţine întreaga lume”, spunea Orbán ’în 2018.

Fidesz are acum piciorul pe acceleraţie în privinţa comunităţii LGBTQ pentru că vrea să-şi consolideze baza conservatoare înainte de alegerile generale de anul viitor. Dar atacurile îndreptate către grupurile minoritate sunt mai mult de atât, şi anume sunt mijloace de justificare a preluării controlului care slăbeşte fundamentele democratice.





Până în 2017, Fidesz şi aliaţii săi au reuşit să preia controlul asupra a circa 90% din mass media, în timp ce face presiuni asupra celor puţine rămase libere. Totodată, guvernul a folosit pârghii pentru a pedepsi oamenii de afaceri ce se opun Fidesz, a adoptat legi care restrâng spaţiul de acţiune a grupurilor pentru drepturi civile şi a modificat programa şcolară pentru a susţine naraţiunea partidului.

Prin urmare, legislaţia anti-LGBTQ serveşte la expansiunea puterii statului de a impune hegemonia ideologică, mai ales că reglementările în toate aceste domenii, educaţie, mass media, publicitate, sunt de multe ori vag formulate astfel încât să fie interpretate după voie.

Fenomenul nu e specific Ungariei, ci se întâlneşte în varietăţile de populism, de dreapta sau de stânga, din Polonia, Venezuela şi Turcia, de pildă, care au şi ele demonizarea minorităţilor în acelaşi scop.

În SUA se pot observa mişcări similare în tabăra politică conservatoare precum, de pildă, proiectul semnat de guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, care stipulează că profesorii de la universităţile publice trebuie să completeze chestionare referitoare la climatul ideologic al campusului universitar, care trebuie să fie deschis faţă de ideile de dreapta.

Unele voci conservatoare americane îşi exprimă direct admiraţia faţă de disponibilitatea lui Orbán de a purta războaie culturale.

Orbán este „unul din puţinii politicieni din vest care pare să înţeleagă importanţa creştinismului, şi a culturii, şi unul dispus să apere aceste lucruri contra unui stabiliment internaţional puternic. Îmi dau seama că spun despre Orban ce spun conservatorii explicând de ce îl plac instinctiv pe Trump: Pentru că luptă. Deosebirea dintre ei este că Orbán şi câştigă, iar victoriile sale sunt consistente”, a subliniat pentru Vox Rod Dreher, care scrie pentru American Conservative şi care recent a acceptat o bursă finanţată de guvern la institutul Dunărea din Budapesta.