Ce ştim până acum despre atacul terorist de la Viena. Câţi atacatori sunt şi ce s-a întâmplat

UPDATE ORA 8.20. Cel puţin 4 persoane au murit în seara trecută la Viena în urma atacului terorist: doi bărbaţi şi o femeie aflaţi în centrul oraşului şi unul dintre atacatori, a anunţat Franz Ruf, şeful poliţiei.

Autorităţile nu au putut confirma dacă atacul a fost unul antisemit, dar au transmis că, fără niciun dubiu, este vorba despre un atac comis de persoane radicalizate. A fost vorba despre cel puţin un atacator care a fost ucis de poliţişti. Acesta purta o centură explozivă falsă.





Casa atacatorului ucis a fost percheziţionată, însă autorităţile nu au putut spune ce anume au descoperit la faţa locului

„În momentul de faţă credem că sunt mai mulţi (atacatori). Dar investigăm orice pistă”, a spus Ruf. „Este încă dificil de spus cu certitudine dacă a fost unul sau mai mulţi atacatori. Mulţi martori sunt răniţi, traumatizaţi. Trebuie să analizăm datele, şi vă rugăm să înţelegeţi că va dura ceva timp. În acest stadiu nu există un răspuns clar”, a mai spus Ruf. Omul legii onfirmă că personal poliţienesc suplimentar va fi detaşat în Viena. Ministrul de interne Karl Nehammer: „Poliţia s-a asigurat ca atacatorul să fie rapid identificat. A existat o foarte scurtă perioadă de haos, după care toate zonele publice au fost ţinute sub control. „Am început investigaţiile. Ne vom concentra ca locuitorii Vienei să se simtă din nou în siguranţă. Mulţumim poliţiei şi tuturor partenerilor care au lucrat cu noi în aceste ore dificile. ”

UPDATE 08:00 Autorităţile austriece au anunţat marţi dimineaţă că atacatorul ucis a fost identificat şi ar fi fost un simpatizant al organizaţiei teroriste Stat Islamic. Bărbatul purta o vestă cu explozibil falsă. Poliţia a ajuns la domiciliul acestuia şi a efectuiat o percheziţie.

La Viena, operaţiune de căutare a unui alt atacator este încă în desfăşurare. Transportul public este oprit în centrul oraşului.

Poliţiştii austrieci sunt în căutarea unui al treilea suspect înarmat implicat în atacul care a început lângă sinagoga Seitenstettengasse, după ce unul ar fi fost arestat şi altul împuşcat.

Luni seara, mai mulţi oameni înarmaţi au deschis focul în şase locaţii diferite din centrul oraşului.

Primul atac a avut în jurul orei 20.00 lângă sinagoga Seitenstettengasse, când un bărbat puternic înarmat a deschis focul asupra oamenilor care se aflau la terasele cafenelelor şi restaurantelor.

Membrii forţelor speciale au ajuns rapid la faţa locului. Un poliţist a fost rănit, însă forţele de ordine au reuşit să-l împuşte pe atacatorul care era înarmat cu o puşcă automată, un pistol şi o macetă.

Ministrul de interne, Karl Nehammer, a declarat că cel puţin un atacator „puternic înarmat şi periculos” este încă în libertate. El a îndemnat oamenii să evite centrul Vienei şi le-a spus părinţilor să nu-şi ducă copiii la şcoală marţi.

Atacurile s-au produs cu câteva ore înainte ca Austria să impună noi restricţii naţionale pentru a încerca să oprească înmulţirea cazurilor de coronavirus. Mulţi localnici se bucurau de ultimele ore de libertate şi se aflau în baruri şi restaurante.

Poliţia percheziţionează trecătorii Getty Images

Filmările postate pe reţelele de socializare au arătat scene de haos în timp ce oamenii alergau pe străzi, cu focuri de armă în fundal. Una dintre victime a fost ucisă la locul împuşcăturilor, în timp ce o a doua - o femeie - a murit mai târziu în spital din cauza rănilor.

Unul dintre martori, Chris Zhao, se afla într-un restaurant din apropiere când a început atacul. „Am auzit zgomote care semănau cu petardele. Am auzit aproximativ 20-30 şi am crezut că ar fi de fapt focuri de armă. Am văzut ambulanţele ... aliniate. Au fost victime. Din păcate, am văzut şi un cadavru întins pe stradă lângă noi“, a povestit el reporterilor de la BBC.

Cele 14 persoane rănite se află internate în spital, a declarat purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Vienna Health, Christoph Mierau. Printre persoanele rănite se numără un ofiţer de poliţie, care este în state gravă. Alte cel puţin şase persoane sunt în stare gravă.