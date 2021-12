Ce i-a transmis Angela Merkel lui Olaf Scholz în cadrul ceremoniei de predare a puterii | VIDEO

„Acesta va fi un nou început pentru ţara noastră. Vreau să fac totul în acest sens”, a declarat social-democratul, în vârstă de 63 de ani, înainte ca Angela Merkel să plece de la Cancelarie, în aplauzele angajaţilor.

Conservatoarea Angela Merkel, care a condus ţara în ultimii 16 ani, i-a predat ştafeta succesorului său, pe care l-a îndemnat „să muncească pentru binele ţării”.

„Munciţi pentru binele ţării noastre. Aceasta este dorinţa mea şi vă urez succes”, a declarat ea.

„Este o sarcină pasionantă şi plină e satisfacţii, exigentă totodată, dar dacă o abordăm cu bucurie poate că este una dintre cele mai frumoase sarcini posibile”, i-a spus ea succesorului său.

Merkel‘s last act:

The now former German Chancellor Merkel just handed over her office to @olafscholz, Germany’s new chancellor who was elected by parliament earlier today.

