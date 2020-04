Cât de bună este, de fapt, strategia Suediei în pandemia de coronavirus? „Mor prea mulţi oameni“

Cuvântul „carantină” nu se aude în acestă perioadă în Suedia, fotografiile cu barurile pline de oameni şi cozile lungi de la tonetele de îngheţată devenind virale pe internet. Că în Suedia „totul merge normal” este însă un mit, diferenţa constând în felul în care abordează cetăţenii, la nivel individual, lucrurile. Deşi majoritatea magazinelor au rămas deschise în Suedia, în miezul societăţii, cetăţenii au luat măsuri în epidemia de coronavirus, o arată un reportaj realizat de BBC.

