Brexitul ar putea fi amânat

Guvernul conservator condus de Theresa May va cere o întârziere a ieşirii Marii Britanii din UE cu cel mult nouă luni, a afirmat o sursă guvernamentală de la Londra.

„Perioada de nouă luni va fi maximum. Dacă acordul Brexit va fi ratificat în orice moment înainte de termenul de nouă luni, am putea părăsi Uniunea Europeană mult mai devreme“, a declarat, sub protecţia anonimatului, pentru postul ITV, un oficial apropiat premierului Theresa May.

În acest caz, Marea Britanie va fi nevoită să participe la alegerile europarlamentare de la sfârşitul lui mai.

Data avansată iniţial pentru oficializarea Brexitului era 29 martie, dar deputaţii britanici au respins în două rânduri acordul de ieşire negociat de May cu Comisia Europeană.

Un al treilea vot, dorit de May în cursul acestei săptămâni, nu va mai avea loc. Preşedintele Camerei Comunelor i-a dat peste cap planurile premierului britanic, anunţând luni că nu va permite un vot asupra unui text identic cu cel deja respins.

Pe de altă parte, UE pregăteşte un răspuns în cazul neparticipării Marii Britanii la scrutinul europarlamentar, scrie Mediafax. Potrivit unui proiect de document al Consiliului UE, blocul comunitar va decide excluderea Marii Britanii de la 1 iulie în cazul în care Guvernul de la Londra nu va accepta participarea la alegerile europene.

„Apartenenţa Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Uniunea Europeană se va încheia la 1 iulie dacă naţiunea nu va participa la alegerile europarlamentare din luna mai“, arată textul acestui proiect de document distribuit la o reuniune a ambasadorilor ţărilor UE înaintea summitului Consiliului European din 21-22 martie.

