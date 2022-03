Autorităţile ucrainene din Mariupol, oraşul asediat de ruşi, îngroapă morţii în gropi comune

Morgile din oraş sunt pline, iar multe alte cadavre care nu au fost ridicate se regăsesc încă în locuinţe. În această situaţie, autorităţile au decis că nu pot aştepta să organizeze înmorântări individuale.

Astfel, a fost săpat un şanţ cu o adâncime de aproximativ 27 de metri, într-un cimitir vechi, unde sunt amplasate cadavrele colectate de asistenţii sociali municipali de la morgi şi din case.

Autorităţile învelesc corpurile oamenilor în covoare sau pungi de plastic. Patruzeci de cadavre au fost aduse marţi şi 30 au fost aduse miercuri. Printre acestea se numără victimele civile ale bombardamentelor asupra oraşului şi soldaţii, precum şi civilii care au murit din cauza bolilor sau a cauzelor naturale, scrie AP News.

Alţi muncitori din oraş aduc, de asemenea, cadavre şi din acest motiv numărul celor îngropaţi creşte rapid, iar totalul din şanţ este neclar.

Persoanele care se ocupă de trupuri fac repede semnul crucii, iar după împing cadavrele în mormântul comun. Niciun membru al familiei sau alşi îndoliaţi nu sunt prezenţi pentru a-şi lua adio.

Înmormântarea rapidă a oamenilor se desfăşoară rapid, ruşii atacând în continuare oraşul. Marţi, obuzelele au aterizat în cimitir şi au întrerupt înmormântările şi au avarat şi un zid.

Primăria intenţionează să închidă acest mormânt joi, dacă bombardamentele se opresc suficient de mult timp pentru a permite muncitorilor să adune toate cadavrele.

La porţile cimitirului, o femeie a întrebat asistenţii sociali dacă mama ei se numără printre cei îngropaţi în şanţ. Ea a spus că i-a lăsat trupul cu trei în urmă în faţa morgii, cu o etichetă de hârtie în care se menţionează numele. Mama ei a fost înmormântată acolo, i-au spus asistenţii sociali femeii căreia au refuzat să-i dea numele.

Yesterday, civilians in #Mariupol were buried in mass graves, because the incessant shelling made it impossible to bury them any other way. pic.twitter.com/5W1Tvmi5TE