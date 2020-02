Atac armat în Germania soldat cu cel puţin opt morţi

Poliţia a confirrmat că cele 2 atacuri s-au soldat cu un număr mare de răniţi şi cel puţin opt morţi.

Primul atac s-a produs într-un bar din centrul oraşului, iar al doilea atac a avut loc în cartierul Kesselstadt, relatează BBC.

În primul atac şi-au pierdut viaţa trei persoane şi alte cinci au decedat în timpul atacului din Kesselstadt. În acest moment suspecţii au fugit de la faţa locului şi sunt în libertate.

Conform presei locale, atacurile se speculează că ar fi vizat baruri cu specific arab, radioul regional Hessenschau anunţând împuşcături în două baruri unde clienţii fumează frecvent narghilea.

Un număr mare de poliţişti au fost trimişi la faţa locului iar în acest moment orasul este survolat de elicoptere care îi caută pe făptaşi împreună cu zeci de echipaje de poliţie.

Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL