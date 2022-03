Armata rusă se apropie de două centrale nucleare din sudul Ucrainei

Acesta a precizat că forţele militare ucrainene controlează ambele centrale, cât şi Zaporijia, cea mai mare centrală nucleară din Europa. Totuşi, trupele ruse au avansat până la 21 de mile de centrala Zaporijia şi de centrala electrică din sudul Ucrainei.

Primarul oraşului Energoda, unde se află centrala nucleară Zaporijia, a spus că ucrainenii încearcă să facă faţă luptelor cu ruşii pentru controlul oraşului, în partea de sud-est.

Trupele ruse încercau să treacă printr-o baricadă la uzina ridicată de locuitorii locali şi forţele de apărare teritoriale, a declarat consilierul Ministerului de Interne ucrainean, Anton Heraşcenko.

In Energodar, close to Zaporizhzhia nuclear power station.



