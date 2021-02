Un gheţar din Himalaya s-a prăbuşit într-un lac de acumulare şi a provocat o viitură uriaşă. Bilanţ estimat: Între 100 şi 150 de morţi VIDEO

„Numărul concret al victimelor nu a fost deocamdată confirmat”, a declarat Om Prakash, secretarul general al Guvernului indian din statul Uttarakhand, unde s-a produs incidentul. Oficialul estimează că numărul morţilor ar fi între 100 şi 150.

Un martor ocular afirmă că a văzut un „zid” de praf, roci şi apă, după ce o avalanşă s-a produs în valea unui râu, transmite Reuters, potrivit Agerpres.



„Viitura s-a produs foarte repede, nu am avut timp să alertăm pe nimeni”, a spus un localnic într-o conversaţie telefonică purtată cu jurnalişti de la Reuters.

Localnicii se tem că angajaţii care lucrau la proiectul unei hidrocentrale din apropiere au fost luaţi de viitură, precum şi sătenii aflaţi pe malul râului.

#Breaking A massive sudden floods in Dhauliganga after a huge Himalayan glacier collapse in Reni village in Uttarakhand which destroyed many river bankside houses now. This is real #ClimateEmergency.



My thoughts & prayers with the people of Uttarakhand.🙏🏻pic.twitter.com/mMHjyODbq4