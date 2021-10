Revoltă în Vietnam, după ce 13 câini au fost ucişi din cauză că stăpânii lor aveau COVID-19

Proprietarii câinilor, un cuplu, au părăsit provincia Long An către Ca Mau în încercarea de a se pune la adăpost în cea mai rea perioadă a pandemiei, şi au luat cu ei pe o motocicletă şi cele 13 animale.

Sâmbătă, la sosirea unui post de control, proprietarii au fost depistaţi cu COVID-19. Autorităţile sanitare locale au decis să omoare câinii, de teamă că aceşti ar putea fi infectaţi, scrie Agerpres.

„Din punct de vedere ştiinţific nu există nicio dovadă conform căreia câinii pot transmite oamenilor COVID-19. Prin urmare, decizia de a ucide câinii nu are o bază ştiinţifică″⁣ şi ″⁣este o acţiune crudă şi lipsită de etică”⁣, afirmă doctorul Tuan Nguyen, profesor de medicină predictivă la Universitatea de Tehnologie din Sydney (Australia).

Imaginile cu cuplul şi cei 13 câini au fost distribuite masiv pe social-media, iar decizia autorităţilor este asupru judecată.

Vietnam !!? I just couldnt believe in my eyes!

Nearly 20 dogs were burned after returning home with their owners infected with covid 19!!

Some sources claim that a doctor recommended culling the poor dogs without examining, testing or isolating them. #pet #Covid_19 pic.twitter.com/jE5yHVXSVn