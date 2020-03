FOTO Mega-transport de 50 de tone de vitamina C în Wuhan: „Suntem inimă lângă inimă în lupta cu N-COV”

Informaţia nu a fost încă preluată de presa din Europa, exceptând câteva bloguri de profil nutritional. Vă prezentăm în premieră fotografia cu camioanele pline de vitamina C care pleacă de la fabricile de farmaceutice ale DSM către provincia Hubei, epicentrul pandemiei de COVID-19.

Deşi s-a spus că vitamina C nu are niciun efect în lupta cu coronavirus, inclusiv câţiva medici spunând acest lucru, cum este doctorul de la Spitalul Matei Balş Andrei Marinescu, chinezii mizează pe orice pentru a întări imunitatea populaţiei.

Fotografia a circulat până acum doar în mediul online din China şi pe Twitter, deşi este postată în februarie.

Iată ce anunţă DSM Jiangshu, unul dintre liderii mondiali în fabricarea vitaminei C:

”Primul transport de 50 de tone de vitamina C a fost trimis către Wuhan”. Pe transport se poate citi un banner pe care scrie ”În lupta cu n-COV oamenii din Jiangshian şi cei din Wuhan sunt inimă lângă inimă”.

Yesterday, we shipped 50 tons of immunity boosting Vitaminc C from our DSM Jiangshan plant to the Province of Hubei, of which Wuhan is the capital city. The banner text on the truck reads: “In the fight against N-CoV the people of DSM Jiangshan and Wuhan are heart to heart” pic.twitter.com/V48D2gAHPk