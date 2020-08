EDITORIAL Jiang Yu, Ambasadorul R.P. Chineze în România: Consolidând încrederea, avansăm în continuare

Aş dori să profit de această ocazie pentru a face câteva comentarii în acest sens.

„Cooperarea 17 + 1” a fost creată în perioada crizei economice mondiale după criza datoriilor europene. Este o alegere istorică pentru China şi ţările din Europa Centrală şi de Est să caute o cale de ieşire, construind o platformă favorabilă pentru aprofundarea prieteniei tradiţionale dintre China şi ţările din Europa Centrală şi de Est şi consolidarea cooperării reciproc avantajoase. În cei opt ani de la înfiinţare, toate părţile au luat în considerare şi s-au acomodat pe deplin preocupărilor bazate pe principiile echilibrului, egalităţii, deschiderii şi inovării, urmărind atingerea obiectivelor de complementaritate, beneficiu reciproc, co-construcţie şi cooperare de tip câştig, devenind cu adevărat o platformă de cooperare trans-regională pentru practicarea multilateralismului care a obţinut rezultate fructuoase în promovarea creşterii economice a celor două părţi, facilitarea dezvoltării ”Belt and Road” şi promovarea dezvoltării relaţiilor China-Europa.

În 2019, comerţul dintre China şi 17 ţări din Europa Centrală şi de Est a atins 95.452 miliarde USD, cu o creştere anuală de 6,91% ; volumul comerţului cu cele 16 ţări din Europa Centrală şi de Est (cu excepţia Greciei) a ajuns la 86,99 miliarde USD, în creştere cu 67,1% faţă de 2012. În ciuda unei scăderi puternice a investiţiilor directe internaţionale, investiţiile chineze în CEEC au crescut cu 67%. Investiţiile în proiecte majore în energie, minerale, fabricarea de electrocasnice şi alte domenii au crescut şi au fost făcuţi noi paşi în cooperare pe pieţele terţe. Conectivitatea infrastructurii dintre cele două părţi continuă să progreseze: calea ferată Ungaria-Serbia, portul Pireu din Grecia, autostrada Nord-Sud din Muntenegru şi podul Pelješac din Croaţia progresează fără probleme, iar cooperarea în domenii noi, cum ar fi comunicarea informaţiilor şi oraşele inteligente s-a dezvoltat rapid. Anul trecut au fost lansate peste 8.000 de trenuri de marfă China-Europa, au fost înregistrate progrese constante în construirea liniei Express pe mare şi pe uscat dintre China-Europa, iar ţările din Europa centrală şi de Est au continuat să se dezvolte ca hub-uri de conectivitate între Asia şi Europa. Cooperarea locală se aprofundează, zona de demonstraţie a cooperării economice şi comerciale Ningbo 17 + 1 pentru ţările Europei Centrale şi de Est (Liaoning, China) a fost lansată cu succes. Schimburile dintre persoane au devenit mai strânse. În 2018, numărul cetăţenilor chinezi care au vizitat ţările din Europa Centrală şi de Est a depăşit 1,4 milioane, iar cel al ţărilor din Europa Centrală şi de Est care au vizitat China a ajuns la 350.000. Cele două părţi au desfăşurat, de asemenea, o serie de cooperări în domenii culturale şi creative, cum ar fi artele spectacolului, animaţia şi filmele. Am obţinut aceste rezultate pentru că am fost mereu orientaţi spre deschidere şi am pus „accentul pe cooperarea pragmatică” ca punct de plecare şi punct final. În plus, aproape toate ţările Europei Centrale şi de Est au preluat în prezent conducerea într-un anumit domeniu în cadrul cooperării 17 + 1, fiecare ţară îşi poate juca pe deplin propriilor sale avantaje şi caracteristici şi poate realiza cu adevărat consultări ample, contribuţii comune şi beneficii partajate.

De la începutul acestui an, epidemia de COVID-19 a aruncat o umbră asupra întregii lumi şi a provocat o lovitură grea pentru sănătatea, securitatea şi dezvoltarea economică a oamenilor din întreaga lume. În faţa epidemiei, liderii Chinei şi ai ţărilor din Europa Centrală şi de Est au schimbat scrisori de condoleanţe, au donat reciproc materiale anti-epidemice şi au organizat o serie de întâlniri de schimb de experienţă pentru prevenirea şi controlul epidemiilor. China a construit un „coridor aerian” pentru achiziţionarea de materiale medicale din China pentru ţările Europei Centrale şi de Est, astfel încât materialele să poată fi livrate în timp util şi eficient. Oamenii s-au susţinut reciproc, iar copiii corului „Allegretto” din România au cântat melodii chinezeşti pentru a înveseli China. Aceştia au obţinut în jur de 30 de milioane de vizualizări pe reţelele de socializare chineze şi au primit numeroase aprecieri. „Cooperarea 17 + 1” reprezintă „piatra de temelie” a prieteniei şi a cooperării dintre cele două părţi, demonstrând din nou caracterul preţios de a ne ajuta reciproc în momentele de dificultate rezistând testului timpului.

Inutil de spus, şi „cooperarea 17 + 1” a fost afectată de epidemie. Din fericire, China a preluat rolul principal în controlul epidemiei şi a reluat munca şi procesul de producţie. Măsurile de prevenire şi control ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est au obţinut, de asemenea, rezultate pozitive, care au creat condiţii favorabile pentru o cooperare „reînnoită”. Conform filozofiei tradiţionale chineze, pericolul şi oportunitatea merg mână în mână. „Cooperare 17+1” are genele corespunzătoare pentru a face faţă crizei, China şi ţările din Europa Centrală şi de Est au încredere fermă în cooperare, utilizând înţelepciunea respectivă şi eforturile comune, părţile sunt pe deplin capabile să găsească noi oportunităţi în criză şi să promoveze cooperarea pentru o dezvoltare şi mai prosperă în era post-epidemică.

Mai întâi de toate este nevoie de a consolida înţelegerea. Există diferenţe culturale între China şi ţările din Europa Centrală şi de Est, dar motivaţia pentru înţelegerea reciprocă a existat întotdeauna. Doar prin mai multe contacte, schimburi şi dialoguri, putem să punem la punct diferenţele culturale dintre cele două părţi şi să eliminăm barierele culturale. Cele două părţi pot deschide mai multe zboruri directe, pot organiza mai multe schimburi culturale şi interumane pentru a creşte contactul dintre cele două popoare, să-şi povestească propriile poveşti şi să promoveze comunicarea bidirecţională prin intermediul internetului şi a noilor mijloace media pentru a spori legătura dintre oameni. Ambasada Chinei în România a depus eforturi în acest scop, am prezentat China publicului român prin facebook şi alte platforme şi am prezentat România publicului chinez prin WeChat. Am obţinut rezultate bune în acest sens, luând în considerare că de la începutul acestui an, numărul total de cititori a ajuns la 2 milioane.

În al doilea rând, ideile inovatoare. Atât China, cât şi ţările din Europa Centrală şi de Est au un grad ridicat de deschidere, majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est fiind state membre ale UE. Cooperarea trilaterală în cadrul iniţiativei 17 + 1 se bucură de avantaje unice şi a generat numeroase cazuri de succes. Podul Pelješac din Croaţia integrează fondurile UE, standardele UE şi tehnologia chineză, un proiect de care beneficiază atât China şi Croaţia cât şi China şi Europa. Proiectul centralei de şisturi petroliere Attarat din Iordania, construit în comun de companii din China, Malaezia, Estonia şi alte ţări, evidenţiază cooperarea dintre mai multe părţi şi beneficiile multilaterale. Trebuie să lucrăm activ pentru consolidarea cooperării tripartite şi a mai multor părţi, să combinăm punctele forte ale Chinei şi ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est la nivel de capital, tehnologie şi personal, astfel încât să obţinem un beneficiu reciproc autentic şi rezultate câştigătoare.

În al treilea rând, încurajarea a noi puncte de creştere. Epidemia a creat cerinţe noi şi cerinţe mai mari în sistemele medicale şi de sănătate, în special în fabricarea produselor farmaceutice şi a accelerat dezvoltarea industriilor emergente, cum ar fi tehnologia 5G, aplicaţii de date mari, economie digitală şi cloud computing. Naţiunile Unite, Uniunea Europeană şi China şi-au exprimat cu toţii importanţa pentru industria ecologică de protecţie a mediului sub diferite forme şi şi-au sporit investiţiile. Unele ţări din Europa Centrală şi de Est au capacităţi puternice în domeniul cercetării şi dezvoltării vaccinurilor pentru COVID-19, producţia de măşti medicale, cercetarea şi dezvoltarea de noi materiale. Cele două părţi pot folosi acest lucru ca punct de plecare pentru a realiza o cooperare mai direcţionată şi operaţională, astfel încât să încurajeze noi puncte de creştere pentru cooperarea 17 + 1 în era post-epidemică.

Epidemia este doar o ondulare în cursul râului dezvoltării umane şi nu va schimba tendinţa schimburilor şi a cooperării dintre ţări. Sunt încrezătoare că, prin eforturile comune ale Chinei şi ţărilor din Europa Centrală şi de Est, „cooperarea 17 + 1” cu siguranţă va înainta constant şi va aduce noi beneficii oamenilor din toate ţările.