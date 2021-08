Cel puţin 21 de morţi în centrul Chinei, în urma unor inundaţii cauzate de ploi diluviene

Provincia Hubei, situată la 1.000 de kilometri vest de Shanghai, este afectată, de miercuri, de ploi puternice.

Localitatea Yicheng a fost deosebit de afectată şi a înregistrat joi precipitaţii-record de 400 de milimetri, potrivit CCTV.

Imagini surprind principalele artere din oraş acoperite de un torent de apă noroioasă şi locuinţe înconjurate de ape.

Salvatori evacuau, în timpul nopţii de joi spre vineri. locuitori, aflaţi în apă pânăla brâu, iar alte persoane se refugiau în cupa unui buldozer.

intemperiile din Hubei au cauzat alunecări de teren, au distrus sute de locuinţe şi au antrenat evacuarea a aproximativ 6.000 de persoane, potrivit Biroul provincial de gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Oraşul Suizhou, situat la 140 de kilometri est de Yicheng, a fost afectat şi el.

”Au fost doi până la trei metri de apă ieri (joi). Casa vecinilor mei a fost distrusă completă”, declara un locuitor al oraşului unui ziar local. ”Nu a mai plouat atât de mult de 20-30 de ani”, a adăugat el.

Ploi totenţiale urmează să aibă loc vineri, au avertizat serviciile chineze de meteorologie - însă în sud-vestul Chinei şi în mai multe regiuni din est, în zona oraşului Shanghai.

