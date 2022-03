Boeing 737 cu 133 de oameni la bord, prăbuşit în sudul Chinei. Momentul în care avionul cade aproape vertical, filmat! VIDEO

UPDATE O înregistrare video de pe o camera de supraeghere publicată pe Twitter pare să prezinte momentul în care avionul Boeing 737 al China Eastern se prăbuşeşte. Pe imagini se vede cum aeronava cade aproape perfect vertical, cu viteză foarte mare şi cu botul în jos.

Din informaţiile publicate de presa internaţională reiese că aeronava este un Boeing 737-89P, care nu face parte din seria MAX a constructorului american de aeronave. Avionul avea o vechime de circa şase ani.

Avionul aparţinând companiei China Eastern s-a prăbuşit într-o zonă muntoasă din apropierea oraşului Wuzhou, regiunea Guangxi şi a „provocat un incendiu pe munte”, anunţă postul de stat CCTV.

Canalul TV a raportat că echipele de salvare se îndreaptă spre locul prăbuşirii.

A China Eastern Airlines Boeing 737-800 operating flight MU5735 has reportedly crashed near Wuzhou in southern China. Initial reports say 133 onboard.pic.twitter.com/iipgQYGkhK