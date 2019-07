VIDEO Serialul care a doborât recordul pentru cea mai vizionată producţie de pe Netflix

Netflix a anunţat, pe Twitter, că 40,7 milioane de conturi s-au uitat la ce de-al treilea sezon din „Stranger Things“.

Dintre cele peste 40 de milioane de conturi, 18,2 milioane au terminat deja de văzut sezonul al treilea.

Cifrele sunt valabile pentru primele patru zile de la lansarea oficială care a avut loc pe 4 iulie 2019 şi sunt cele mai mari înregistrate vreodată de un serial Netflix.

Platforma americană, care nu a oferit şi date locale privind conturile care au văzut „Stranger Things“ 3, contorizează ca vizionare atunci când se urmăreşte mai mult de 70% dintr-un episod sau film.

„«Stranger Things» 3 a doborât recurdurile Netflix! 40,7 milioane de conturi au urmărit serialul de la lansarea globală din 4 iulie – mai mult decât orice alt film sau serie în primele patru zile de la lansare. Iar 18,2 milioane au terminat deja sezonul“, se arată în postarea platformei Netflix de pe Twitter.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.