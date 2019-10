VIDEO Dăncilă şi Merkel, parodiate în debutul Antitalent: Din orice localitate veţi ieşi o să vedeţi pancarte cu „Drum bun!“, deci drumurile sunt foarte bune

„Antitalent“, primul show ce conturează conceptul de antivedetă, a avut premiera pe 20 octombrie. În prima ediţie, Viorica Dăncilă a făcut schimb de roluri cu Angela Merkel timp de o săptămână, într-o parodie prezentată de Irene Boclincă şi George Tănase.

Viorica Dăncilă a plecat în Berlin, iar Angela Merkel a venit la Bucureşti. Ulterior, cele două s-au întâlnit şi au discutat despre schimbările importante pe care le-au făcut.

„Ce mai faceţi, doamna Angela? Cum vă «simteţi»? Am văzut că cam tremuraţi pe la ultimele întâlniri. Vă e frică de bărbaţi? Eu nu am probleme cu domnul «Klaun» când mă întâlnesc cu el. Bine, oricum dânsul se prinde că am stat de vorbă abia a doua zi spre seară“, i-a spus Viorica Dăncilă cancelarului german.

„Am fost o săptămână premier «la Germania», timpul a fost foarte scurt, dar totuşi am reuşit să pun la punct câteva întrebări care erau cu virgulă“, a mai spus ea.

Angela Merkel, care a fost oripilată de ceea ce a găsit în România, de la drumurile proaste şi până la românul de rând, „care nu arată tocmai bine“, i-a dat replică: „Şi eu am fost o săptămână premier la voi în ţară şi m-am îngrozit. În România drumurile sunt foarte proaste“.

„Nu, nu e adevărat, minciuni. Din orice localitate veţi ieşi o să vedeţi pancarte cu «Drum bun!», deci drumurile sunt foarte bune, nicăieri nu scrie «drum prost». Dar să ştiţi că la dumneavoastră cetăţenii mor de foame, ceea ce în România nu se întâmplă. La noi, oamenii sunt sătui până în gât, ca să ştiţi“, a contraargumentat Dăncilă.

Însă, Angela Merkel nu a fost de acord: „Nein, m-am uitat la românul de rând. Nu arată foarte bine. Viorico, lucrurile merg în jos în ţara ta, eu încerc să îţi transmit un mesaj“.

„Eu mai puţin cu mesajele, că mă încurc puţin la scris, îmi scapă literele. Când am mers la şcoală, am lipsit fix de la «lecţia care se preda citirea» şi am învăţat pe auto-corect“, i-a răspuns Viorica Dăncilă.

Degeaba a încercat Angela Merkel să-i transmită un mesaj despre România, abordând subiecte precum crimele din Caracal sau nenorocirile de la Săpoca, căci Viorica Dăncilă nu s-a îndepărtat de ţelurile sale.





Mai mult, în săptămâna petrecută în Germania, Viorica a eliberat puşcăriaşii şi a vândut fabricile de maşini: „Am dat drumul puşcăriaşilor. Erau condiţii prea bune acolo în închisoare. Asta era pedeapsă pentru ei? Să stea să se chinuie pe stradă... Am vândut companiile auto“.