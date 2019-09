Un supravieţuitor al tragediei din Colectiv a impresionat juriul în prima ediţie MasterChef. Ce a gătit VIDEO

Noul sezon „MasterChef“ a debutat luni seară, 9 august, la Pro TV. Show-ul culinar a revenit după o pauză de doi ani şi va fi difuzat de luni până joi, de la 20.30.

Cezar, în vârstă de 36 de ani, este de meserie kinetoterapeut, dar mărturiseşte că, la ora actuală, se află într-o pauză prelungită de convalescenţă. Cezar este unul dintre supravieţuitorii incendiului de la Colectiv şi, deşi a rămas cu sechele, spune că este unul dintre cei norocoşi.

„Cele mai neplăcute momente din viaţa mea au fost cele petrecute la concertul din Colectiv, unde am fost şi eu şi am avut puţin de suferit. A fost un moment foarte rău, eu sunt unul dintre cei norocoşi. Am reuşit să ies ajutat de cineva, nici nu ştiu de cine“, spune acesta în emisiunea „MasterChef“.

Cezar a venit la preselecţiile show-ului de la Pro TV susţinut de logodnica sa, Catrinel, pe care a cucerit-o de la prima întâlnire cu reţetele sale, după cum ea însăşi mărturiseşte.

Cât despre motivul pentru care a hotărât să intre în lupta pentru şorţul MasterChef, Cezar spune că a dorit să-şi demonstreze că poate să funcţioneze „normal“ în continuare.

Cei trei membri ai juriului, Joseph Hadad, Cosmin Tudoran şi Silviu Chelaru, au fost impresionaţi de preparatul concurentului. Cezar a gătit pentru ei un muşchiuleţ de căprioară cu fructe de pădure, ciuperci şi cartofi cu rozmarin.

„Cel mai mult îmi place să gătesc preparate din vânat şi este important ca vânatul pe care-l gătesc să fie dobândit chiar de mine“, a spus Cezar.

„E surprinzător că ai venit cu un astfel de preparat. Căprioara şi vânatul nu sunt uşor de gătit. Farfuria ta este foarte gustoasă şi aş vrea să văd chiar mai mult de la tine decât am văzut azi“, i-a spus Chef Silviu.

„Este gătit exact cum trebuie. Mi-a plăcut foarte mult. Ai un «Da» de la mine, a spus chef Hadad.“

„Înainte de toate, vreau să te felicit pentru că eşti aici. Ai obţinut şorţul Masterchef“, i-a spus şi chef Cosmin Tudoran.

Silviu Chelaru, Joseph Hadad şiCosmin Tudoran alcătuiesc juriul „MasterChef“ FOTO Pro TV

