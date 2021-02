„The Undoing“ a devenit oficial cel mai urmărit serial HBO din 2020

Nicole Kidman şi Hugh Grant în miniseria HBO The Undoing FOTO HBO

Miniseria de şase episoade a depăşit 12,3 milioane de telespectatori, iar 48% dintre aceştia au urmărit show-ul online.

Thrillerul psihologic, scris şi produs de David E. Kelley, regizat de Susanne Bier şi cu Donald Sutherland, Lily Rabe şi Noma Dumezweni în distribuţie, a fost un succes de rating pentru HBO de la debutul, pe 25 octombrie, până la finalul difuzat pe 29 noiembrie.

Potrivit reţelei, ultimul episod a atras în total 3 milioane de telespectatori pe toate platformele, o creştere de 43% faţă de penultimul episod şi mai mult decât dublul audienţei înregistrate de primul episod.

Finalul miniseriei a fost cel mai urmărit episod ale oricărui show HBO de la finalul sezonului secund al „BIg Little Lies”, de anul trecut.

În plus, potrivit HBO, „The Undoing” a fost primul serial din istoria reţelei a cărui audienţă a crescut de la săptămână la săptămână pe parcursul celor şase episoade.

„The Undoing” şi „Big Little Lies” nu au avut-o doar protagonistă pe Nicole Kidman, ci au fost şi produse de compania Blossom Films, pe care ea a fondat-o cu Per Saari în 2010.

Blossom Films se află în prezent în pre-producţie cu „The Expatriates”, serial Amazon Studios bazat pe romanul omonim al lui Janice Y.K. Lee. Kidman şi Saari vor fi producători executivi. Între alte adaptări ale Blossom Films pentru Amazon Studios stabilite pentru dezvoltare se numără „The Silent Wife” al lui A.S.A. Harrison, un serial bazat pe musicalului „Things I Know to be True” al lui Andrew Bovell şi un serial bazat pe lungmetrajul „Hope” semnat de Maria Sødahl.