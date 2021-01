Survivor 2021. Jador, despre copilăria dificilă: „Aveam un trening rupt, munceam cu ziua, dar luam numai premiul 1”

“Nu am avut nimic, dar am avut totul. Copiii aveau haine, iar eu aveam un trening albastru, rupt. Eram premiant la şcoală, luam numai premiul 1. Aveam o pereche de pantofi imitaţie de piele, iar la un moment dat s-a dus pielea de pe ei şi a rămas doar cârpa aceea… Mergeam la muncă, cu ziua, pe la oameni. Eram conştiincios. Niciodată nu făceam eu ceva cu banii câştigaţi, îi dădeam mamei. Mi-am dorit să am bani, e adevărat că ei nu te fac neapărat fericit. Nu pot să zic că am bani acum, dar sunt ok”, povestea Jador.