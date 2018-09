Prima apariţie a Maiei Morgenstern în „Fructul Oprit“: Antena 1, lider de audienţă VIDEO

Episodul difuzat miercuri seara din serialul „Fructul oprit“ le-a adus telespectatorilor un nou personaj, Magda, rol interpretat de cunoscuta actriţă Maia Morgenstern.





Îndrăgita actriţă a primit cu mare bucurie propunerea de a face parte din cel de-al doilea sezon. „A lucra pentru acest proiect înseamnă pentru mine a mă întâlni cu nişte actori pe care îi admir enorm, pe care îi respect şi de la care întotdeauna am ce învăţa. Şi nu sunt vorbe mari, nici vorbe goale. Vorbim de domnul Marian Râlea, doamna Carmen Tănase, doamna Ana Ciontea, vorbesc de tinerii actori, de la bucuria vieţii, de la emoţie, la a descoperi alături de ei o grămadă de lucruri şi un sentiment bun, un sentiment al profesionalismului. Dorinţa de a spune o poveste emoţionantă. Pe alocuri, sigur că se cuvine să şi zâmbim“, mărturiseşte Maia Morgenstern.

Magda a ajuns în casa familiei Caragea cu scopul de a-şi cunoaşte fiul. Magda şi-a deschis sufletul în faţa Anei şi i-a vorbit despre viaţa ei. „Am rugat-o pe Mara, pe mama ta, să aibă grijă de copilul meu. I-am scris, ea mi-a răspuns. Mi-a trimis o scrisoare şi o fotografie a băiatului meu, când avea şapte ani. Astăzi a fost pentru prima oară când mi-am văzut copilul după atâţia ani. E un băiat aşa frumos!“, este confesiunea pe care i-o face Magda Anei.

„Eşti mama lui…?“, întreabă Ana (Cristina Ciobănaşu), iar răspunsul nu întârzie să apară. „Da, sunt mama lui Ioan“, îi spune Magda. În momentul în care Ioan (Vlad Gherman) întreabă dacă „s-a întâmplat ceva“, Ana îi mărturiseşte acestuia: „Magda este mama ta“.

Ana, Ioan şi Magda, în serialul „Fructul oprit“ FOTO Antena 1

Vorbind despre personajul pe care îl interpretează, Maia Morgenstern a spus:





„De obicei ne hazardăm să împărţim personajele în pozitive şi negative. Nu-i un personaj pozitiv, nu-i nici unul negativ. Are multe păcate, a avut multe miraje, multe iluzii. Are un soi de luciditate, uneori cinism, cu care priveşte viaţa şi trecutul. Îşi asumă păcatele trecutului, dar nimic în ea nu-i lacrimogen. Nicio secundă nu-şi plânge de milă. Îşi asumă vulnerabilitatea. E un om. Are laşităţi, are speranţe, are derapaje. De iubit, ea spune că a iubit. Dacă i s-a părut că iubeşte sau chiar a iubit, ori dacă mai iubeşte vor descoperi telespectatorii pe parcursul poveştii, de-a lungul serialului. Spiritul dreptăţii, dorinţa de a-şi face dreptate există în ea. Nu ştiu dacă m-a cucerit pe mine personajul sau îl voi cuceri eu pe el. E un personaj care se naşte, un personaj viu, care se conturează, care se contrazice la fel ca viaţa care vine peste noi. Un personaj pe care îl descopăr. E o luptă între mine şi personaj şi o întrebare pe care mi-o pun: Eu sunt aşa sau nu sunt aşa? Mă las eu cucerită de personaj sau îl cuceresc eu?“.





„Fructul oprit“ a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public şi a strâns o medie de aproximativ 1.1 milioane de telespectatori, în fiecare minut., iar în minutul de maximă audienţă, peste 1.4 milioane de telespectatori au ales să urmărească serialul produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1.



Alex (Petru Păun), Roxana şi Magda FOTO Antena 1