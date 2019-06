Premieră în România: prima emisiune radio de dezvoltare personală. Va fi realizată de Cătălin Stoica la Digi FM

„Academia de bine“ va debut ape 17 iunie la Digi FM şi va fi difuzată în fiecare luni seară, în intervalul orar 21.00-23.000.







„Vă invit în Academia de Bine, la un dialog super constructiv. Cu telefoane în direct. Vă propun tuturor o seară pe săptămână de dezvoltare personală. Nu vorbe goale, ci înţelegeri serioase ale mentalităţii de învingător. Ne vom conversa pe teme care chiar contează pentru fiecare dintre noi: imaginea de sine ca motor sau ca frână în calea succesului personal, secretele comunicării de calitate, persuasiune, transă hipnotică, motivaţie ca resursă zilnică, nevoi psihologice esenţiale, inteligenţă emoţională, leadership înţeles pe bune. Vă asigur că Academia de Bine e singurul loc din FM în care vom atinge, cu efecte măsurabile, teme de mare interes. Pentru că dezvoltarea personală nu se face de la sine. Se face de la tine! Şi este imposibil să poţi spune vreodată că ai investit prea mult în propria persoană. Ca să ştii“, a transmis Cătălin Stoica.





„Cred că radioul şi televiziunea m-au ajutat foarte tare să-mi dezvolt abilitatea de a comunica eficient. Am început în Ploieşti, la Radio Prahova, am continuat în Bucureşti, atât la radio, cât şi la televiziune, în zona de divertisment, după care am realizat că toţi aceşti ani m-au pregătit pentru coaching, training şi profiling. Sunt membru John Maxwell Team, cea mai mare organizaţie de leadership şi dezvoltare personală, profesională şi antreprenorială din lume. M-am dezvoltat direct cu profesori şi mentori ca John Maxwell – declarat în ultimii patru ani, de revista americană Inc. Magazine, drept cel mai influent expert în leadership la nivel mondial, cu Paul Martinelli, Michael Roach, Christian Simpson, dr. Edwin Yager sau Richard Bandler“, mai spune jurnalistul.

