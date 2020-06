Poliţia Capitalei a deschis o anchetă după ce vloggerul Alexandru Bălan „Colo“ ar fi  instigat la violenţă împotriva minorelor

Vloggerul Colo, care are peste 800 de mii de abonaţi pe canalul său de Youtube, a descris în amănunt, într-un live stream, cum ar viola fetele minore care se îmbracă „prea sumar“.

În urma declaraţiilor sale, Poliţia Capitalei s-a autosesizat şi a anunţat că „a demarat verificări“ în privinţa tânărului de 28 de ani.

„În urma informaţiilor apărute în media, cu privire la anumite declaraţii ale unui bărbat ce activează în zona online, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti s-a sesizat din oficiu şi a demarat verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi de drept“, a precizat Poliţia Capitalei, pentru Mediafax.

În filmuleţul care a scandalizat mediul online, Colo dă exemplul unei adolescente pe care a văzut-o pe stradă şi despre care spune că merită violată, adăugând şi o descriere a modului în care ar comite fapta.

„La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici «Oh! Cine-i tăticul tău», să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, spunea Alexandru Bălan în live.

De asemenea, mai multe persoane şi-au declarat intenţia pe reţelele de socializare de a depune plângere împotriva lui Alexandru Bălan pentru instigare la violenţă.



În plus, în urma scandalului, compania Footshop a anunţat că renunţă la colaborările cu vloggerul. „Nu tolerăm absolut nicio activitate care nu doar că nu respectă ceea ce încercăm să promovăm, ci este chiar împotriva valorilor noastre. Fapt pentru care am decis să încheiem acest parteneriat imediat“, au transmis reprezentanţii companiei.