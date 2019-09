Moment emoţionant la Vocea României:  „Ne-ai adus într-o lume formidabilă“. Povestea concurentului care a întors toate scaunele cu interpretarea sa VIDEO

În a patra ediţie de audiţii pe nevăzute, Kevin Magalhaes a uluit juriul de la „Vocea României“ cu interpretarea piesei „She’s out of my life “, pe care a cântat-o special pentru sora lui, care a murit în 2007, şi a întors toate cele patru scaune ale antrenorilor.

„Piesa asta înseamnă mult pentru mine pentru că am o poveste special. Am pierdut-o pe sora mea. Am emoţii… Am vrut să urc pe scenă azi pentru că a muzica a început pentru mine aici în România. Înainte să vin în România nu am făcut muzică şi nu am sperat asta“, a mărturisit Kevin pe scenă ţinând lănţişorul surorii lui în mână.

„A fost cea mai scurtă piesă care ne-a adus într-o lume formidabilă. Cine mă aduce într-o asemenea stare merită toate aplauzele“, i-a spus Horia Brenciu, care şi-a găsit cu greu cuvintele.

„Foarte emoţionant momentul, mi-a plăcut mult sensibilitatea cu care ai interpretat piesa asta. Nu e deloc uşor să cânţi piesa asta, mai ales dacă are şi o poveste nu tocmai fericită în spate, în cazul tău“, i-a transmis Smiley.

Tudor Chirilă a avut o reacţie emoţionantă: „Noi, în casta asta a actorilor, avem o chestie care e destul de tâmpită când cineva trece de partea cealaltă (un moment trist – n.r.), jucăm. Mamei mele i s-a întâmplat în ziua în care şi-a înmormântat tatăl, mai sunt colegi care au făcut chestia asta şi eu ştiu şi cred că înţeleg foarte bine ce înseamnă să cânţi într-un asemenea moment. Pe de altă parte, eşti profesionist când într-un asemenea moment cânţi şi o faci ca şi când nu ai avea nicio problemă, iar tu ai făcut-o ca şi cum nu ai avut niciun fel de problemă în aşa fel încât emoţia să ajungă să te doboare şi să nu poţi să duci la capăt un cântec. Mi se pare interesant că tu vii dintr-o cultură cu muzică uriaşă şi pentru mine ar putea fi un lucru uimitor să lucrez cu un om care poate şi mie să îmi schimbe perspectiva asupra a ceea ce ştiu eu despre muzică. Eşti o voce foarte bună şi eşti un câştig pentru «Vocea României»“.

„Ştii de ce m-am întors? Da, la «Vocea României» toată lumea vine, cântă şi îşi arată abilităţile vocale, mai puţini ştiu când să tacă. Mulţumesc pentru asta şi pentru că ai venit“, a comentat şi Irina.

Kevin a ales să meargă în echipa lui Smiley, argumentând: „De la început am ştiut în echipa cui vreau să merg, pentru că am auzit o piesă foarte frumoasă la radio şi am fost îndrăgostit de o voce a unuia dintre voi. Piesa se numeşte «Love is for free». Vreau să merg mai departe cu Smiley“.

Kevin Magalhaes este din Franţa, are 31 de ani şi vorbeşte româneşte. Concurentul a povestit cel mai trist moment din viaţa lui, moartea surorii sale, ceea ce încă îl face trist şi sensibil.

„Eu vorbesc româneşte pentru că am stat la voi (în România – n..r), la Cluj Napoca, am studiat la Facultatea de Geografie, specialitatea Hidrologie şi Meteorologie. Mi-a fost predestinat să vin la voi. Poate că pare mult spus, dar eu spun tot timpul că România m-a salvat“, a declarat Kevin.

Acesta a povestit că sora lui mai mare a murit în anul 2007 şi a trecut foarte greu peste respectiva tragedie. „Eu am pierdut-o pe sora mea în 2007 şi totul s-a schimbat în viaţa mea. N-am ştiut ce să fac, ce să fiu. A fost o persoană foarte solară, cea mai solară pe care am cunoscut-o în viaţa mea şi nu înţeleg de ce a făcut aşa. Mă doare când mă gândesc la ea, pentru că îmi e dor de ea şi prefer să zic că ea este cu mine tot timpul, dar e doar o prezenţă, eu am nevoie de mai mult“. a mai explicat concurentul.

Kevin poartă tot timpul cu el un lănţişor de la sora lui şi a mărturisit că piesa cântată la „Vocea României“ este pentru aceasta: „Când sunt pe scenă şi cânt această piesă simt că ea este cu mine şi am oportunitatea să îi spun ceva. Nu am avut timp să îi spun tot. Nu am avut ocazia să-i spun «Te iubesc». Dacă ai sentimente pentru cineva să îi spui, să nu aştepţi un moment, care va fi poate prea târziu“.