Lidia Buble, în lacrimi la Next Star. Cine a impresionat-o pe artistă: „Nu am auzit niciodată aşa ceva!“ FOTO

Pe când era doar un bebeluş, maica stareţă Serafima de la Mănăstirea Mărcuş a luat-o din maternitatea în care fusese abandonatã chiar de mama sa şi adusã la mănăstire, loc în care Alexandra a crescut alături de alte fetiţe înfiate, pe care le consideră surorile ei. „Dacă aş da timpul înapoi, aş alege aceeaşi soartă!“, spune hotărât Alexandra, care o iubeşte enorm pe măicuţa care i-a acordat dreptul la o viaţă noua: „Mami este viaţa mea!“, îi mai spune copila. La un moment dat, din motive necunoscute, corpul ei a încetat sã se dezvolte normal şi deşi au cerut ajutorul medicilor, nu s-a putut face nimic.

Momentul pregătit de Alexandra alături de marele naist Nicolae Voiculeţ îi va impresiona foarte tare pe cei trei juraţi. Cu ochii în lacrimi, Lidia îi va spune: „Astăzi am făcut cunoştinţã cu toaca. Am sã fiu sinceră şi am să spun că până acum nu ştiam ce e aceea o toacă, eu fiind de altă religie, cea penticostală. La noi la biserică, cel puţin la Deva, nu am auzit niciodatã aşa ceva. M-a emoţionat foarte tare!“.

Dan Negru îi va face şi el o destăinuire micuţei: „Am să-ţi spun un secret, nu l-am spus niciodată la TV: când eram mic, bunica mă ducea la biserică, iar preotul din Timişoara m-a învãţat sã bat toaca“, va povesti prezentatorul Next Star. Întregul moment emoţionat va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, când telespectatorii vor putea afla şi cine sunt ceilalţi copii talentaţi care vor lupta pentru trofeul „Next Star“.

