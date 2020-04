INTERVIU Fodor şi Bontea, câştigătorii Asia Express: „E o jignire să spună cineva că a fost «blat», dar pot înţelege că telespectatorii sunt sceptici“

Marii câştigători de la „Asia Express - Drumul comorilor“ sunt Răzvan Fodor şi Sorin Bontea. Cei doi au plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro şi au dovedit că norocul a fost de partea lor. Deşi au trecut prin probe dificile, Răzvan şi Sorin au reuşit să facă faţă cu brio competiţiei de la Antena 1. Finala show-ului a avut audienţe impresionante şi a doborât un record pe segmentul comercial (18-49 de ani): cota de piaţă de 50%, ceea ce înseamnă că jumătate dintre tinerii care aveau televizoarele deschise se uitau la Antena 1. Într-un interviu pentru „Adevărul“, sorin şi Răzvan au vorbit despre ce li s-a părut cel mai greu de înfruntat pe străzile din Filipine şi Taiwan, care au fost cele mai neplăcute probe, despre cum au reuşit, pe de-o parte, să atragă simpatia şi susţinerea telespectatorilor, dar şi despre comentariile potrivit cărora ar fi fost favorizaţi în competiţie. Răzvan şi Bontea au mărturisit cum e viaţa lor acum, în izolare şi ce va face fiecare cu partea sa din premiul de 30.000 de euro.

Adevărul: Sunteţi marii câştigători ai sezonului 3 „Asia Express“. Ce vi s-a părut cel mai dificil în competiţie?

Răzvan Fodor: Cel mai greu a fost să fiu departe de familie şi să nu pot vorbi cu fetele mele, dar şi să le cer oamenilor de la obraz să mă culce în casele lor şi să îmi dea să mănânc.

Sorin Bontea: E o competiţie extrem de solicitantă din toate punctele de vedere- şi fizic şi psihic. Dacă în ceea ce priveşte psihicul ne ajută experienţa de viaţă, când vine vorba de partea fizică am simţit că nu mai suntem chiar la prima tinereţe. E greu să ieşi din zona de confort, fiecare are tabieturile lui, e greu să nu ştii unde vei dormi la noapte, e greu să alergi toată ziua cu un rucsac de vreo 20 de kg. E greu, dar memorabil în acelaşi timp.

Care a fost cea mai neplăcută şi/sau cea mai dură probă?

Răzvan: Cele mai neplăcute probe au fost, fără dubiu, cele în care am mâncat tot felul de preparate scârboase: tofu împuţit, ou putrezit, ou eclozat... Apoi, cele mai dure probe mie mi s-au părut cele în care a trebuit să alergăm în sus şi în jos sute de scări: la un moment dat, ţi se taie gazul, simţi că nu mai poţi să tragi suficient aer în plămâni şi că îţi iese inima din piept. Dar le-am trecut pe toate. Cum, necum, nici noi nu ştim.

Sorin: Nu trebuie să mă gândesc prea mult ca să răspund la asta – oul de o mie de ani şi stinky tofu, pe care a trebuit să îl mâncăm în finală. Am gustat multe ciudăţenii la viaţa mea, dar astea două... Şi acum simt că am în nări miros de stinky tofu. E greu să vă descriu în cuvinte... Aşa cum am spus şi în emisiune, pentru mine mirosea a mort. Ceva îngrozitor! Presiunea finalei şi adrenalina pe care o simţi în momentele alea m-au făcut totuşi să mănânc. Când ştii că eşti la un pas de titlu, iar o penalizare de 5 minute poate face diferenţa, se activează în tine nişte lucruri pe care nici tu nu ştii ca le ai...

Sorin Bontea FOTO Antena 1

Au fost şi lucruri care v-au „şocat“/„uimit“ în competiţie? Cum vi s-au părut oamenii? Ce impresie v-au lăsat? Aţi fost nevoiţi să vă găsiţi singuri cazare pe tot parcursul show-ului

Răzvan: Aproape că nu era zi în care să nu ne mirăm de ceva, şi nu era stage în care să nu ne şocheze de-a dreptul alte lucruri. Totuşi, oamenii ăia primesc nişte străini în casele lor, printre copiii şi familiile lor, fără a avea vreo frică. Am fost şocat când unul dintre localnici, după ce ne-a cazat, ne-a anunţat că el la 4 dimineaţa pleacă la serviciu şi că ne va lăsa cheia, să închidem noi casa şi să plecăm când se porneşte cursa. Câţi dintre noi ar face aşa ceva? Eu nu am nici un cunoscut care ar proceda în felul ăsta. Filipinezii sunt de o căldură şi de o bunătate dezarmante. Şi în Taiwan am dat de oameni sufletişti, dar apogeul a fost în Filipine.

Sorin: Am căutat cazare în fiecare seară, ăsta este formatul, astea sunt regulile competiţiei. Am ajuns în două ţări cu culturi complet diferite. Din Filipine, o ţară preponderent rurală, în super dezvoltatul Taiwan. Da, oamenii erau diferiţi. În afară de faptul că vorbeau engleză, filipinezii erau mai calzi, stabileam mai repede o conexiune cu ei. Am întâlnit şi în Taiwan oameni minunaţi, dar a fost foarte greu să trecem peste bariera de limbă. Sunt un popor ceva mai rece, care păstrează o anumită distanţă şi în relaţiile personale.

E un show REAL, fără regie, fără scenarii, iar asta e o chestie pe care şi publicul o simte

FOTO Facebook Sorin Bontea

Acest sezon a avut cele mai mari audienţe din istoria show-ului de la Antena 1, a înregistrat şi un record privind cota de piaţă pe publicul comercial (50%). Aşadar, a atras foarte mulţi tineri. De ce credeţi că a avut acest mare succes?

Răzvan: Dacă în cursă au fost concurenţi de toate vârstele, cred că şi acasă s-a întâmplat la fel. Fie că eşti în faţa televizorului, fie că eşti în miezul acţiunii, aventura asta nu are cum să nu te prindă. Sunt foarte mulţi oameni din afara domeniului artistic sau al televiziunii care mi-au spus că dacă se deschid listele de înscriere pentru «Asia Express» şi pentru cei care nu sunt vedete, se înscriu fără să se gândească de două ori: am prieteni în gaşcă care îşi doresc asta, îmi scriu urmăritori de pe Facebook şi Instagram acelaşi lucru. Cred că e un mix de curiozitate, spirit de aventură, testare a limitelor pe care oricine ar vrea să îl încerce o dată în viaţă.

Sorin: E un show care combină o competiţie reală cu informaţii şi imagini interesante despre locurile în care se filmează. Am auzit foarte mulţi oameni spunând că au învăţat multe lucruri despre Asia urmărind show-ul. E un show REAL, fără regie, fără scenarii, iar asta e o chestie pe care şi publicul o simte şi aşa ajung să trăiască alături de noi toată cursa.

Totodată, judecând după comentariile din mediul online, aţi fost cea mai populară şi îndrăgită pereche din competiţie. Cu ce credeţi că i-aţi cucerit pe fanii emisiunii?

Răzvan: Cred că tocmai prin faptul că nu am încercat să cucerim pe nimeni am reuşit. Nu ne-am străduit în nici un fel să fim altfel decât aşa cum suntem acasă la noi. Nici nu ai cum să fii diferit, de fapt. Măştile cad repede atunci când eşti sub presiune. Te arăţi aşa cum eşti. Cred că faptul că noi chiar ne-am distrat în marea parte a timpului a ajutat. Oamenii îşi doresc să simtă un vibe bun, să se destindă, să râdă. Poate noi, prin glumele, stângăciile, caterincile şi felul nostru de a fi am reuşit asta.

Sorin: Noi nu am avut nicio strategie. Ăştia suntem si în viaţa de zi cu zi, aşa am fost şi acolo. De când am plecat ne-am propus să ne şi distrăm, să ne bucurăm de experienţa asta şi, zic eu, am reuşit să facem şi asta. Pentru noi călătoria a fost la fel de importantă ca şi destinaţia.

FOTO Antena 1

Totodată, unele voci acuză de „blat“ şi că nu tot ce s-a văzut pe TV a fost real. Cum le răspundeţi acestora?

Răzvan: Nici nu îmi vine să argumentez aşa ceva, când noi toţi ştim ce am trăit acolo. E aproape o jignire să spună cineva că a fost blat, dar pot înţelege că cei din faţa televizorului au întrebări sau sunt sceptici: pare ireal ca nişte oameni normali la cap să se arunce într-o competiţie ca asta. Dar totul are o explicaţie foarte simplă: o zi de filmare are cam 10-12 ore. Înmulţiţi asta cu 9 echipe. Rezultă un număr enorm de ore, care trebuie comprimate într-un singur episod pe post. E normal ca cei de acasă să simtă uneori că lipseşte ceva şi de aici să apară semnele de întrebare. Pe de altă parte, e greu să explici fiecăruia în parte ce înseamnă editare video pentru un proiect de asemenea anvergură.

Sorin: Păi s-a văzut inclusiv şi ce era în spatele camerelor de filmat. Telespectatorii au avut acces la multe imagini despre ce înseamnă şi cum se face acest show. De 3 sezoane toţi cei care au fost acolo povestesc ce înseamnă această experienţă.

Ce veţi face cu premiul de 30.000 de euro?

Răzvan: Păi, trebuie să ne întrebi separat, ce face fiecare cu jumătatea lui. Eu, din jumătatea mea, dacă se ridică restricţiile, aş merge într-o vacanţă cu familia, dacă nu...îi pun la ciorap şi cumpăr de ei provizii de acum până la Crăciun, că Dumnezeu ştie ce ne mai aşteaptă.

Sorin: Nu am încă un plan, noi chiar nu ne-am aşteptat să câştigăm.

Cum v-aţi pregătit înainte de competiţie? Fizic, psihic?

Răzvan: Eu psihic nu am fost pregătit până în ultima clipă: când mi-am luat trolerul ca să plec la aeroport şi am văzut că îmi lăsase fii-mea bilet cu «Te iubesc, tati!», îmi venea să îi sun să mă dau bolnav, să le zic că am câştigat la Loto...orice, numai să nu mai plec. Fizic, am avut câteva încercări, să mai slăbesc puţin, am mai făcut alergări prin parc, mă rog, nişte încercări leşinate, care nici nu s-au comparat cu taifunul care m-a lovit când s-a pornit cursa.

Sorin: Fizic, am alergat vreo 2-3 zile pe bandă înainte să plec. Am încercat să îngraş porcul în ajun... Psihic, m-am tot gândit ce înseamnă experienţa asta în acest punct al vieţii mele.

Ce ne puteţi spune din culisele show-ului? Există în spate o echipă de sute de oameni. Cum se filma? Care era programul?

Răzvan: Într-adevăr, sunt sute de oameni care lucrează ca aventura asta să iasă la linie, aşa. Imaginaţi-vă că dacă probele nu ar fi gândite impecabil, dacă un detaliu ar fi omis, poţi da peste cap întreaga competiţie, aşa că este obligatoriu să existe o coordonare perfectă. Nimeni nu vine în vacanţă acolo, toţi sunt pe fugă continuu: echipa de producători, Gina, co-prezentatorii, cameramanii, reporterii, asistenţii. E o cursă şi pentru ei din punctul A în punctul B, în punctul C. Se dă Rec la 7 dimineaţa cel mai târziu şi se stinge camera după ce ne găsim noi cazări şi facem interviurile despre ziua care a trecut. Nimeni din echipă nu «fură» mai mult de 5-6 ore de somn noaptea, de cazat, se cazează tot prin zonele unde suntem şi noi, adică nu găsesc chiar cele mai elegante hoteluri ci tot condiţii mai modeste, iar de mâncat...mănâncă şi ei când apucă.

FOTO Antena 1

Sorin: Ce vă pot spune e că cei din spatele camerelor sunt şi în cursă, la fel ca noi. Operatorul şi reporterul aleargă cot la cot cu noi. Seara, după ce găseam cazare şi făceam interviul de la finalul zilei, plecau şi ei să caute cazare. Da, aveau bani de hotel, dar niciodată nu ştiau unde vor dormi, pentru că depindeau de locul unde găseam noi o casă. Dimineaţa trebuiau să fie la noi înainte ca noi să ne trezim, ca să filmeze şi partea asta. Tot restul echipei a fost mereu pe drum, pe durata întregii curse.

O experienţă de genul ăsta te leagă pe viaţă

Aţi repeta experienţa de concurenţi la „Asia Express“?

Răzvan: Când mă gândesc cât efort şi cât chin, la prima mână, aş zice că nu, dar când îmi aduc aminte ce amintiri am construit acolo, ce senzaţii am trăit, câte sentimente amestecate, aş repeta experienţa oricând.

Sorin: Ce pot să spun e că mă bucur foarte mult că am facut-o!

Cum e viaţa acum în izolare, având în vedere situaţia actuală? Care este primul lucru pe care îl veţi face după pandemie?

Răzvan: Poate nu sună tocmai bine, dar la mine izolarea asta s-a potrivit cumva cu planurile pe care mi le făcusem la întoarcerea în ţară: mi-am propus să stau cu soţia şi fetiţa mea să mă satur, să mă încarc de ele, aşa. Bine, nu mă aşteptam la situaţia asta pe care o trăim, mi-ar fi plăcut să fie altfel, dar acum, asta e, şi continuăm să stăm în siguranţă acasă. După pandemie, îmi doresc să plecăm într-o vacanţă şi apoi să ne vedem de proiectele puse pe pauză şi de altele noi.

Sorin: Am tot experimentat lucruri prin bucătărie, am dezvoltat o pasiune pentru pâine, am şi filmat reţeta pentru cei din comunitatea mea de Social Media şi am fost şocat de cât de multe fotografii şi mesaje am primit. Imediat după ce se termină perioada asta începem filmările pentru un nou sezon „Chefi la cuţite“. Am filmat deja două ediţii speciale, care vor fi difuzate pe 29 şi 30 aprilie. Va fi o competiţie între chefi, fiecare dintre noi va avea alţi 3 chefi în echipă, iar premiul cel mare va fi o statuie care se afla în platoul pe toată durata sezonul 8.

Cum evaluaţi acum prietenia dintre voi doi? De altfel, Sorin Bontea a declarat că „a câştigat un prieten pe viaţă“.

Răzvan: Sunt în asentimentul lui Sorin, a spus-o el primul atât de frumos încât nu am nimic de completat.

Sorin: O experienţă de genul ăsta te leagă pe viaţă. Vă daţi seama că două luni de zile am dormit în acelaşi pat.

FOTO Antena 1