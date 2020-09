HBO a dominat premiile Emmy. Cei mai buni actori şi cele mai bune seriale. Lista completă a câştigătorilor

„Schitt’s Creek“ a devenit primul serial care a câştigat fiecare dintre principalele premii la categoria comedie (inclusiv pentru interpretare -Eugene Levy, Daniel Levy, Catherine O’Hara şi Annie Murphy).

Miniseria „Watchmen“ a fost prima adaptare după o bandă desenată care a primit un trofeu de top.

Actriţa Zendaya a făcut de asemenea istorie odată cu câştigarea trofeului pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă, devenind cel mai tânăr laureat al acesteia şi al doilea actor de culoare care primeşte trofeul. Actorii de culoare au fost nominalizaţi anul acesta la Emmy în număr record, potrivit news.ro.

Zendaya FOTO Getty Images

„Schitt’s Creek” (Pop TV), „Watchmen“ şi „Succession“ (HBO) au dominat ariile comedie, miniserie, respectiv dramă.

HBO a încheiat săptămâna Emmy cu 30 de trofee, iar Netflix a primit în total 21. Ele au fost urmate de Pop TV, cu 10, Disney Plus şi NBC, cu câte 8, şi de VH1, cu 6. Anul trecut, HBO a avut 34 de trofee, iar Netflix, 27.

Aria comedie a fost dominată de „Schitt’s Creek“, care a primit 7 trofee duminică seară, inclusiv la categoria Serial-Comedie.

„Watchmen“ a câştigat patru trofee: pentru Cea mai bună miniserie, Cea mai bună actriţă - Regina King, Cel mai bun actor în rol secundar - Yahya Abdul-Mateen II, şi scenariu.

„Succession“ a fost desemnat Cel mai bun serial-dramă, s-a impus la categoriile Cel mai bun actor într-un serial-dramă - James Strong, scenariu şi regie.

Cel mai bun actor într-o miniserie a fost desemnat Mark Ruffalo, pentru dublul-rol din „I Know This Much is True“.

Apple TV Plus a câştigat primul Emmy, duminică seară, când Billy Crudup a fost ales câştigător al categoriei Actor în rol secundar într-un serial dramă, pentru interpretarea din „The Morning Show“.

Lista completă a câştigătorilor:

Serial dramă:

„Better Call Saul” (AMC)

„The Crown” (Netflix)

„The Handmaid’s Tale” (Hulu)

„Killing Eve” (BBC America/AMC)

„The Mandalorian” (Disney Plus)

„Ozark” (Netflix)

„Stranger Things” (Netflix)

„Succession“ (HBO) - câştigător

Actriţă în rol secundar într-un serial dramă:

Laura Dern („Big Little Lies”)

Meryl Streep („Big Little Lies”)

Helena Bonham Carter („The Crown”)

Samira Wiley („The Handmaid’s Tale”)

Fiona Shaw („Killing Eve”)

Julia Garner („Ozark“) - câştigătoare

Sarah Snook („Succession”)

Thandie Newton („Westworld”)

Actor în rol secundar într-un serial dramă:

Giancarlo Esposito („Better Call Saul”)

Bradley Whitford („The Handmaid’s Tale”)

Billy Crudup („The Morning Show“) - câştigător

Mark Duplass („The Morning Show”)

Nicholas Braun („Succession”)

Kieran Culkin („Succession”)

Matthew Macfadyen („Succession”)

Jeffrey Wright („Westworld”)

Regie pentru un serial dramă: Andrij Parekh „Succession“, „Hunting“ (HBO)

Actriţă în rol principal într-un serial dramă:

Jennifer Aniston („The Morning Show”)

Olivia Colman („The Crown”)

Jodie Comer („Killing Eve”)

Laura Linney („Ozark”)

Sandra Oh („Killing Eve”)

Zendaya („Euphoria”) - câştigătoare

Actor în rol principal într-un serial dramă:

Jason Bateman („Ozark”)

Sterling K. Brown („This Is Us”)

Steve Carell („The Morning Show”)

Brian Cox („Succession”)

Billy Porter („Pose”)

Jeremy Strong („Succession“) - câştigător

Program-concurs:

„The Masked Singer” (Fox)

„Nailed It!” (Netflix)

„RuPaul’s Drag Race“ (VH1) - câştigător

„Top Chef” (Bravo)

„The Voice” (NBC)

Miniserie:

„Little Fires Everywhere” (Hulu)

„Mrs. America” (Hulu)

„Unbelievable” (Netflix)

„Unorthodox” (Netflix)

„Watchmen” (HBO) - câştigător

Actriţă în rol secundar într-o miniserie sau film TV:

Holland Taylor („Hollywood”)

Uzo Aduba („Mrs. America“) - câştigătoare

Margo Martindale („Mrs. America”)

Tracey Ullman („Mrs. America”)

Toni Collette („Unbelievable”)

Jean Smart („Watchmen”)

Actor în rol secundar într-o miniserie sau film TV:

Dylan McDermott („Hollywood”)

Jim Parsons („Hollywood”)

Tituss Burgess („Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”)

Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”) - câştigător

Jovan Adepo („Watchmen”)

Louis Gossett Jr. („Watchmen”)

Regie pentru miniserie, film TV: Maria Schrader „Unorthodox» (Netflix)

Scenariu pentru miniserie, film TV: Damon Lindelof şi Cord Jefferson „Watchmen», „This Extraordinary Being» (HBO)

Actor în rol principal într-o miniserie sau film TV:

Jeremy Irons („Watchmen”)

Hugh Jackman („Bad Education”)

Paul Mescal („Normal People”)

Jeremy Pope („Hollywood”)

Mark Ruffalo („I Know This Much Is True”) - câştigător

Actriţă în rol principal într-o miniserie sau film TV:

Cate Blanchett („Mrs. America”)

Shira Haas („Unorthodox”)

Regina King („Watchmen») - câştigătoare

Octavia Spencer („Self Made)

Kerry Washington („Little Fires Everywhere)

Talk-show de carietăţi:

“Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

“Full Frontal With Samantha Bee” (TBS)

„Jimmy Kimmel Live (ABC)

„Last Week Tonight With John Oliver” (HBO) - câştigător

„Late Show With Stephen Colbert” (CBS)

Serial comedie:

„Curb Your Enthusiasm” (HBO)

„Dead to Me” (Netflix)

„The Good Place” (NBC)

„Insecure” (HBO)

„The Kominsky Method” (Netflix)

„The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video)

„Schitt’s Creek” (Pop TV) - câştigător

„What We Do in the Shadow (FX)

Actriţă în rol secundar într-un serial comedie:

Betty Gilpin („GLOW“)

D’Arcy Carden (“The Good Place“)

Yvonne Orji (“Insecure”)

Alex Borstein („The Marvelous Mrs. Maisel“)

Marin Hinkle („The Marvelous Mrs. Maisel”)

Kate McKinnon („Saturday Night Live“)

Cecily Strong („Saturday Night Live”)

Annie Murphy („Schitt’s Creek“) - câştigătoare

Actor în rol secundar într-un serial comedie:

Andre Braugher („Brooklyn Nine-Nine”)

William Jackson Harper („The Good Place”)

Alan Arkin („The Kominsky Method”)

Sterling K. Brown („The Marvelous Mrs. Maisel”)

Tony Shalhoub („The Marvelous Mrs. Maisel”)

Mahershala Ali („Ramy”)

Kenan Thompson („Saturday Night Live”)

Dan Levy („Schitt’s Creek”) - câştigător

Regie serial comedie: Andrew Cividino şi Daniel Levy „Schitt’s Creek“, „Happy Ending“ (Pop TV)

Scenariu serial comedie: Daniel Levy „Schitt’s Creek“, „Happy Ending“ (Pop TV)

Actor principal într-un serial comedie:

Anthony Anderson („Black-ish“)

Don Cheadle („Black Monday”)

Ted Danson („The Good Place”)

Michael Douglas („The Kominsky Method”)

Eugene Levy („Schitt’s Creek“) - câştigător

Ramy Youssef („Ramy“)

Actriţă în rol principal într-un serial comedie:

Christina Applegate („Dead to Me”)

Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel”)

Linda Cardellini („Dead to Me”)

Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“) - câştigătoare

Issa Rae („Insecure“)

Tracee Ellis Ross („Black-ish“)