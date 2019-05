FOTO O ultimă gafă în Game of Thrones: apariţie nedorită în ultimul episod

Prima dată a fost un pahar de cafea în Winterfell. Acum este o sticlă de apă în Debarcaderul Regelui.

La doar două săptămâni după isteria creată de paharul de cafea uitat pe o masă la vedere, o sticlă cu apă a avut o apariţie-surpriză în ultimul episod din „Game of Thrones“.

Sticla de apă şi-a făcut debutul într-o scenă tensionată, în spatele piciorului actorului care îl interpretează pe Samwell Tarly. De asemenea, o altă sticlă de plastic, de această dată mai bine mascată, a fost surprinsă şi în spatele scaunului pe care era aşezat Ser Devos.

Fanii s-au grăbit să „documenteze“ gafa pe reţelele sociale, iar dacă unii doar s-au amuzat copios, alţii au fost de-a dreptul furioşi.

Eroarea este ruşinoasă pentru HBO, având în vedere că vine la scurt timp după o altă gafă, dar mai ales pentru că a avut la dispoziţie aproape doi ani pentru a face un ultim sezon perfect. În plus, „Game of Thrones“ a fost până de curând foarte apreciat şi pentru atenţia deosebită la detalii. Până la urmă, după o luptă atât de aprinsă pentru Tronul de Fier, nu-i poţi învinovăţi pe actori pentru că erau deshidrataţi.





LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN 💀💀 First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6 — ℝίτα🐉||GoT Spoilers (@JonxDanyy) May 20, 2019

You’re telling me in the two fucking years y’all took to make this fucking season no one caught the coffee cup OR THE F.U.C.K.I.N.G WATER BOTTLE? #GameOfThrones pic.twitter.com/5LXgijjJt0 — Teeb Mills (@StevenWithAV13) May 20, 2019

Samwell Tarley: I wonder if my foot is blocking this water bottle.

Also Sam: I wonder if anyone even knows who the F is seated to my right.#GameOfThrones pic.twitter.com/7tl8KpQeRg — Patrick Driscoll (@P_Drizzzle) May 20, 2019

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: