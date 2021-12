Episodul special de Crăciun al serialului „Las Fierbinţi” a fost urmărit de peste 2 milioane de telespectatori

„Voi nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi? Măcar o dată pe an să vă văd şi eu că vă bucuraţi de ceva! Eu ştiu că n-aveţi bani pentru cadouri noi, nici eu nu am, dar din ce avem vechi, putem să dăm ceva ce avem în plus. Dom' primar, să nu fiţi supărat pe primarul de la Dridu că a făcut nu ştiu ce brad de nu ştiu câţi metri! Ştiţi ce a făcut el, de fapt? A dat sărăcia cu sclipici şi aşa fac toţi primarii care ne pun luminiţe. Păi asta ne trebuie nouă, luminiţe? Nu! Noi trebuie să fim mai buni unii cu alţii, din ce avem să dăm ceva, să ne ajutăm noi între noi că Moş Crăciun ne-a cam uitat pe noi, ca ţară”.

„Las Fierbinţi” a fost lider de audienţă pe toate categoriile de public. Serialul a înregistrat 13.1 puncte de rating şi 33.7% cotă de piaţă în rândul publicului naţional, cu vârsta cuprinsă între 21 şi 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziţia secundă avea 6.9 puncte de rating şi 17.7% share.

La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 şi 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 19:58 – 22:01, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 11.3 puncte de audienţă şi 37.8% cotă de piaţă, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 6.3 puncte de rating şi 21.0% share.

La nivel naţional, peste 2.1 milioane de oameni se uitau la serial, iar în minutul de maximă audienţă, de la 20:49, aproape 2.8 milioane de români urmăreau „Las Fierbinţi”.

Pe reţelele sociale, în mai puţin de 24 de ore, monologul lui Robi a strâns peste 21.200 de aprecieri, 568.000 de vizualizări şi a fost distribuit de aproape 10.000 de oameni.

