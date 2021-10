Dan Negru, despre neîncrederea în cadrele medicale: „Televiziunea şi cinema-ul au batjocorit mereu sistemul medical românesc”

Dan Negru a susţinut faptul că imaginea medicilor din România dând exemplu filmului „Moartea domnului Lăzărescu”, în care „medicii sunt criminali”, potrivit postării pe Facebook.

„Neîncrederea in doctori vine şi din televiziune şi din filmele româneşti.Televiziunea şi cinema-ul au batjocorit mereu sistemul medical românesc, n-au creat modele. În România, statul finanţează telenovele! În 30 de ani in România nu s-a produs niciun film sau serial relevant in care medicii să fie modele. Dimpotrivă, filmul cu care ne mândrim e «Moartea domnului Lăzărescu» în care medicii sunt criminali”, a transmis Dan Negru.

De asemenea, acesta a dat drept exemplu unele producţii străine care sunt centrate pe sistemul medical şi o imagine bună a doctorilor.

„Cel mai longeviv serial din istoria NBC e «Spitalul de urgenţă" ( ER) cu George Clooney. «Anatomia lui Grey», «The Good Doctor», «Chicago Hope» sau «Code Black» sunt seriale celebre in care doctorii sunt modele! Pe Dr. Quinn o mai ţineţi minte? Dar pe Doctor House? Polonezii au «Lekarze», italienii au «Braccialetti Rossi». Doctorii, la noi, în tv sau cinema, sunt şpăgari şi criminali. Unii, aşa sunt. Dar ceilalţi ? Că or mai fi şi »... Marea decădere e lipsa de respect in toate”, a conchis prezentatorul.