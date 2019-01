Cine a propus întreruperea emisiei Realitatea TV, care sunt motivele şi cum au votat membrii CNA: „M-am frământat între amenda maximă şi oprirea emisiei“

CNA a analizat în ultimele şedinţe reclamaţiile ce au vizat modul în care televiziunile au prezentat protestul violent din 10 august. Iar dacă Realitatea TV s-a ales cu întreruperea emisiei timp de 10 minute, România TV a primit o amendă de 15.000 de lei, în timp ce Antena 3 nu a fost sancţionată în niciun fel, scrie Paginademedia.ro.

Propunerea de a fi întreruptă emisia Realitatea TV a fost făcută de membrul CNA Radu Călin Cristea, cel care s-a considerat chiar îngăduitor, potrivit sursei citate.

„Voiam să spun că am făcut această propunere cu tragere de inimă că nu mă simt deloc confortabil că am făcut-o. Cred că noul CNA ar trebui să dea semnale mai puternice în piaţă acolo unde socoteşte că e încălcată legea. M-am frământat între 200.000 de lei (amenda maximă – n.r.) şi oprirea emisiei. Am socotit că o amendă de 200.000 de lei ar fi mai dură şi mai usturătoare decât o întrerupere de emisie“, a explicat Radu Călin Cristea.

Propunerea a trecut cu ajutorul voturilor venite din partea membrilor Orsolya Borsos, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Balşasa şi Gabriel Tufeanu. La polul opus, Răsvan Popescu, Radu Herjeu şi Dorina Rusu au votat împotrivă.

Pe de altă parte, Radu Herjeu a fost cel care a propus amenda pentru România TV, în timp ce Dorina Rusu propusese o amendă de 10.000 de lei pentru Realitatea TV, şi sancţionarea Antena 3 şi România TV cu câte 35.000 de lei, însă niciuna dintre propuneri nu a trecut de vot.

Motivele pentru întreruperea emisiei Realitatea TV invocate de Radu Călin Cristea au fost încălcarea dreptului la imagine, instigare la violenţă şi lipsa de reacţie a moderatorului când s-au făcut acuzaţii grave pe post. Membrul CNA a dat şi câteva exemple concrete, citate de Paginademedia.ro:

„În emisiunea din 15 august: «Nu mă voi opri până nu văd toţi vinovaţii pe scările Parchetului, nu mă voi opri până nu-i văd în puşcărie». E o instigare la violenţă zic eu. Se încalcă art 40 atunci când se afirmă: «La ordinele lui Liviu Dragnea, cum au avut ei infiltraţii, cine au fost aceştia?» De unde ştim că Liviu Dragnea a dat ordine? Iarăşi intră la instigare la violenţă: «Ce veţi vedea este de o duritate fără precedent. Veţi vedea în relatitate cum procedează jandarmeria. Veţi vedea dialoguri halucinante, veţi vedea violenţe fără precedent». Nu mai adug faptul că se solicită închiderea Jandarmeriei. Mesaj pe crawl: «Oameni mutilaţi pentru liniştea lui Dragnea». Ce e asta?! «Conducerea PSD atacă populaţia». Ce e asta?!“