Cine sunt actorii care completează distribuţia noului serial de la Antena 1, „Sacrificiul“

Un family drama cu un scenariu original 100% bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi, producţia îi va avea în povestea sa pe Cristina Ciobănaşu, Michaela Prosan, Vlad Gherman, Ioana Blaj, Doiniţa Oancea, Ana Creţu, Conrad Mericoffer şi Cosmina Dobrotă.

Filmările pentru noul serial sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii din Bucureşti şi din împrejurimi, iar actorii care au făcut parte şi din proiectul „Fructul oprit“ sunt emoţionaţi de acest nou început.

„M-am bucurat foarte tare că începem un nou proiect cu un personaj de care evident mă bucur! Prima secvenţă pe care am filmat-o a fost una emoţionantă, dar şi grea. Narcisa, personajul meu, are o poveste interesantă şi abia aştept să o descoperiţi din toamnă, pentru că nu vreau să vă ofer foarte multe detalii“, mărturiseşte Doiniţa Oancea despre noul personaj.

Ioana Blaj se inspiră pentru noul proiect din propriile sale experienţe: „Mi s-a zis că voi juca o actriţă mediocră. Mi s-a părut să fie simplu, dar ulterior când m-am gândit profund asupra acestui personaj mi-am dat seama că nu este atât de simplu! Am stat foarte mult să mă gândesc cum eram eu, Ioana, în perioada facultăţii atunci când nu prea ai multe oferte de muncă, mergi la multe castinguri, te frustrezi foarte tare şi am ajuns să recurg la propria-mi persoană ca să îi pot da viaţă Irinei“.

Ioana Blaj FOTO Antena 1

„Mă bucur că pot face meseria care îmi place în continuare, că am ocazia să creez un nou personaj. A fost o perioadă grea, pentru că a trebuit într-un timp foarte scurt să scap de Ana, personajul pe care l-am interpretat timp de un an şi jumătate şi să mi-o asum pe Iris, un personaj total diferit, mult mai puternic, mai incisiv, care este convinsă că va lupta până în pânzele albe ca să obţină ce îşi doreşte. Cred că o să vă îndrăgostiţi de Iris, pentru că emană o energie pozitivă şi care vă va îndemna să doriţi să o cunoaşteţi“, povesteşte Cristina Ciobănaşu.

Cristina Ciobănaşu FOTO Antena 1

Michaela Prosan nu a avut nici ea parte de vacanţă, aceasta îmbrăţisând propunerea Ruxandrei Ion: „Mă bucur foarte mult să fac parte din această nouă producţie. Imediat după încheierea filmărilor pentru «Fructul oprit» am aflat de acest proiect în care trebuie să dau viaţă unui rol foarte diferit faţă de ceea ce am creat până acum. Mi s-a permis să adaug ceva savuros personajului şi am venit cu câteva propuneri la începutul proiectului. Pentru mine, ca actriţă, Lili este o provocare şi intenţionez să duc până la capăt ceea ce mi-am propus. Tot ceea ce am încercat să fac cu acest personaj este pe contre-emploi, personaj de compoziţie şi mă bucur pentru că este ceva ce nu am mai făcut până acum“.

Michaela Prosan FOTO Antena 1

Un personaj surprinzător promite şi Vlad Gherman: „Amza e un tânăr rebel care nu se supune societăţii, are propriile reguli după care se ghidează, îi place să trăiască viaţa la maxim şi la extrem. E un băiat care vrea să fie în centrul atenţiei, care este opulent, care nu se gândeşte la consecinţe şi nu are niciun plan de viitor. Din punctul meu de vedere, e un contre-emploi, e ceva ce nu am mai jucat niciodată. Întotdeauna îmi e frică să îmbrăţişez astfel de personaje care nu seamănă absolut deloc cu Vlad, dar totodată le iubesc pentru că sunt o provocare“.

Vlad Gherman FOTO Antena 1

O apariţie surprinzătoare în acest nou proiect este cea a Cosminei Dobrotă. Pentru prima oară într-un serial românesc un personaj îşi continuă povestea venind dintr-o producţie anterioară. Cosmina îi va da în continuare viaţă Katiei, personaj cunoscut de public din serialul «Fructul oprit»: „Propunerea de a juca în «Sacrificiul» a venit într-un moment special, atunci când încă filmam pentru proiectul «Fructul oprit». Doamna Ruxandra mi-a dat vestea şi râzând mi-a zis că voi continua în noul proiect şi că voi fi tot Katia! Acest tot Katia este provocarea. Prima reacţie a fost de bucurie, însă imediat m-am gândit cum pot să dezvolt alte faţete ale personajului. Prima zi de filmare a fost cu emoţii, pentru că în profesia asta trebuie să dăruieşti“.

Cosmina Dobrotă FOTO Antena 1

Conrad Mericoffer îi va da viaţă lui Bobi: „M-am bucurat foarte tare să aflu că voi face parte din proiectul acesta, pentru că este o echipă pentru care am prins foarte mult drag şi cu care nu m-am plictisit niciodată. Bobi, personajul meu este mult mai diferit decât mine astfel încât să nu îmi facă plăcere! Mă distrează copios, mai ales în relaţia pe care o are cu soţia sa. Mă amuză şi mă entuziasmează ceea ce va urma“.

Conrad Mericoffer FOTO Antena 1

Ana Creţu completează distribuţia cu un rol total diferit faţă de cele jucate până în acest moment: „M-am bucurat când am aflat că voi fi parte din acest nou proiect, mai ales că lucrez cu o parte din prietenii pe care i-am avut şi la «Fructul oprit». De noul personaj, Iulia, pot spune că sunt foarte încântată pentru că este diferit faţă de cum m-a cunoscut publicul până acum şi aş spune că este exponentul tinerei generaţii. O fată pierdută în spaţiu care nu ştie care este scopul ei în viaţă“.

Ana Creţu FOTO Antena 1

Din distribuţia viitoarei producţii de la Antena 1 mai fac parte actorii: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Ana Ciontea, Marian Râlea, Virginia Rogin, Mihai Călin, Bogdan Stanoevici, Denis Hanganu, Oana Cârmaciu, Daniel Nuţă, Mihai Gruia Sandu, Claudiu Istodor, Cristi Iacob, Alexandru Ion şi Alina Florescu, muzicianul Damian Drăghici, dar şi Oana Zăvoranu, Dorian Popa şi Gabi Ciocan.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: