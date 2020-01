Ce seriale aduce HBO în 2020: producţii noi cu Nicole Kidman, Hugh Grant şi Jude Law în roluri principale VIDEO

Paginademedia.ro. HBO anunţă pentru 2020 o serie de cel puţin 30 de titluri noi, potrivit

Vor fi difuzate sezoane noi din „The New Pope“ (sezonul 2), „Prietena mea genială“ (sezonul 2), „Succesiunea“ (sezonul 3), „Barry“ (sezonul 3), „Euphoria“ (sezonul 2), „Last Week Tonight with John Oliver“ (sezonul 7), „His Dark Materials“ (sezonul 2), „Westworld“ (sezonul 3), „High Maintenance“ (sezonul 6), „Strike Back“ (sezonul 7), „Gentleman Jack“ (sezonul 2), „Insecure“ (sezonul 4), „Room 104“ (sezonul 3), „Los Espookys“ (sezonul 2), „The Righteous Gemstones“ (sezonul 2), „Miracle Workers: Dark Ages“, „Kidding“ (sezonul 2) şi „Modern Family“ (sezonul 11).

La capitolul noutăţi, HBO aduce o serie de titluri produse de nume celebre, cum ar fi Brad Bitt, Mark Wahlberg şi Robert Downey Jr. sau seriale noi în care printre actorii principali se află Nicole Kidman, Hugh Grant şi Jude Law.

Seriale noi, în premieră, la HBO, prezentate de Paginademedia.ro

„The outsider“ – premiera pe 13 ianuarie

Este o adaptare a romanului din 2018 cu acelaşi nume, scris de maestrul macabrului Stephen King. Acţiunea se petrece într-un mic orăşel din Oklahoma, acolo unde este găsit corpul mutilat al unui băiat în vârstă de 11 ani. Există dovezi aparent de necontestat care arată cu degetul spre respectatul profesor de engleză (Jason Bateman), aşa că detectivul Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) decide să-l aresteze.

„Avenue 5“ – premiera pe 20 ianuarie

Creatorul premiatului serial „Veep“, Armando Ianucci, se aventurează în tărâmul nu prea exploatat de seriale al comediilor SF. Povestea are loc pe o navă spaţială creată pentru turişti intergalactici, iar rolul principal este deţinut de Hugh Laurie („Dr. House“). Din distribuţie fac parte şi Josh Gad („Frozen“, „Frumoasa şi bestia“) şi Zach Woods („Silicon Valley“).

„McMillions“

Serialul-documentar produs de Mark Wahlberg spune povestea unui fost poliţist care a devenit auditor de securitate, care a furat milioane de dolari de la jocul Monopoly al companiei McDonald’s. Bărbatul a lucrat pentru compania care printa tichetele-premiu, le-a furat pe cele mai valoroase timp de ani de zile şi apoi le-a vândut pentru a primi o parte din profituri.

„Complotul împotriva Americii“

Romanul cu acelaşi nume al lui Philip Roth este adaptat de legendele micului ecran David Simon şi Ed Burns („The Wire“), şi îi are în distribuţie pe Winona Ryder, Zoe Kazan şi John Turturro. Scriitorul premiat cu Pulitzer creează o istorie alternativă în cartea sa, lume văzută din perspectiva unei familii de evrei din clasa muncitoare, în care, în locul lui F.D. Roosevelt, alegerile prezidenţiale din 1940 au fost câştigate de Charles August Lindbergh, erou al aviaţiei şi simpatizant al naziştilor. Astfel, evrei din America au devenit ţinta persecuţiilor traumatizante.

„The Third Day“

După „Chernobyl“ şi „Catherine the Great“, o nouă co-producţie HBO şi Sky va avea premiera. Aceasta îl are ca producător executiv pe Brad Pitt, în timp ce Jude Law şi Naomie Harris interpretează rolurile principale. Mini-seria are loc pe o insulă misterioasă cu locuitori care vor să îşi păstreze tradiţiile cu orice preţ.

„Run“

Doi tineri îndrăgostiţi fac un pact straniu: dacă, în orice moment din viitor, unul dintre ei foloseşte parola secretă, cei doi vor dispărea împreună de pe faţa Pământului. Dar ani mai târziu, Ruby (Merritt Wever) aproape a uitat promisiunea pe care a făcut-o primei sale iubiri, şi este amorţită de realitatea prozaică a vieţii de zi cu zi, atunci când mesajul de la fostul ei iubit (Domnhall Gleeson) apare.

„I Know This Much Is True“

Romanul multi-premiat al lui Wally Lamb a fost adaptat pentru televiziune de Derek Cianfrance („Blue Valentine“, „The Light Between Oceans“). Mark Ruffalo are un rol dublu, pentru că interpretează gemeni identici. Unul dintre ei suferă de schizofrenie paranoidă. Serialul se concentrează pe relaţiile umane complexe, sacrificiile pe care le facem şi puterea iertării, şi îi are în roluri principale şi pe Melissa Leo, Kathryn Hahn, Juliette Lewis şi Rosie O’Donnell.

„The Undoing“

David E. Kelley (Ally McBeal, Little Big Lies), producătorul şi scenaristul laureat cu 11 Premii Emmy, a scris scenariul bazat pe romanul lui Jean Hanff Korelitz, You Should Have Known. În acest serial regizat de Susanne Bier (Open Hearts, The Night Manager, Bird Box), Nicole Kidman interpretează un psihoterapeut de succes a cărei viaţă aparent perfectă începe să se destrame: un deces, un soţ dispărut şi o serie de revelaţii teribile - trebuie să se confrunte cu toate aceste lucruri pentru a-şi putea construi o nouă viaţă. Celelalte roluri principale sunt interpretate de Hugh Grant şi Donald Sutherland.

„Perry Mason“

Robert Downey Jr. este producător executiv al serialului care spune povestea la origini a avocatului de geniu Perry Mason. Avocatul iconic este interpretat de data aceasta de Matthew Rhys („The Americans“). Mason trăieşte de la cec la cec în Los Angelesul anilor ‘30, este bântuit de experienţele din război, dar şi de căsnicia destrămată. Atunci când cazul deceniului îi bate la uşă, bărbatul este decis să descopere adevărul care să-l salveze.

„Industry“

Seria îi are în prim-plan pe câţiva tineri de douăzeci şi ceva de ani, care tocmai au terminat studiile superioare, care încearcă să reuşească în lumea complicată a finanţelor. Colegi, prieteni, iubiţi, duşmani? Graniţele devin în curând neclare şi tinerii devin absorbiţi de o cultură a companiei dominată de sex, droguri şi orgolii. Scenariştii lui Industry Mickey Down şi Konrad Kay au trăit pe propria piele mecanismele după care funcţionează lumea financiară. Lena Dunham, care a devenit cunoscută datorită lui „Girls/ Fetele“, este unul dintre producătorii executivi şi tot ea a regizat şi primul episod.

„Lovecraft Country“

Această dramă supranaturală creată de Jordan Peele („Get Out“) şi J.J. Abrams („Lost“, „Star Wars - The Force Awakens“) este o adaptare a romanului din 2016 scris de Matt Ruff. Personajul principal este Atticus Black, în vârstă de 25 de ani. Atunci când tatăl lui dispare, Black le cere ajutorul prietenei lui Letitia şi Unchiului George, pentru a pleca împreună într-un road trip în America anilor ‘50, când legile rasiste Jim Crow erau încă în vigoare, pentru a-l găsi.

„Bad Education“ - lungmetraj HBO

Scenaristul Mike Makowsky a fost inspirat de un scandal din viaţa reală: carismaticul Frank Tassone a dus o viaţă dublă şi a furat peste 11 milioane de dolari de la districtul şcolar Roslyn din Long Island şi a ajuns la închisoare, unde a stat timp de trei ani. Atunci când s-au petrecut faptele, Makowsky era student într-una din şcolile implicate în caz, aşa că a fost martor al unor evenimente chiar din prima linie.

„Patria“ – serial spaniol, original HBO Europe

Serialul original spaniol marca HBO Europe este o adaptare a romanului bestseller scris de Fernando Aramburu. Mini-seria de opt episoade prezintă două familii basce afectate grav de actele violente ale grupului separatist ETA.

„30 Coins“ – serial spaniol, original HBO Europe

„30 coins“ este tragedia părintelui Vergara, exorcist, boxer şi fost puşcăriaş, care este exilat de biserică într-un orăşel mic şi izolat din Spania. El vrea să uite şi să fie uitat, dar duşmanii lui îl vor găsi în curând.

„Beartown“ – serial suedez, original HBO Europe

„Beartown“, o producţie creată după romanul cu acelaşi nume semnat de scriitorul suedez Fredrick Backman („Un bărbat pe nume Ove“), explorează speranţele care aduc o comunitate restrânsă laolaltă, secretele care ameninţă s-o distrugă, curajul de care are nevoie un individ pentru a merge împotriva a ce crede grupul şi consecinţele pentru cum îi creştem pe băieţi. Micul orăşel Beartown pierde din teritoriu încet-încet, din cauza copacilor care îl înconjoară şi tot cresc peste graniţele oraşului, dar odată ce echipa junioară de hockey are o şansă să câştige semifinalele naţionale, toate visurile acestui oraş apasă acum pe umerii unor băieţi adolescenţi. O povară grea care devine catalistul pentru un act de violenţă care va lăsa o tânără fată traumatizată şi un orăşel în criză. Acuzaţii sunt făcute şi, ca undele create într-un iaz, ele se răspândesc prin Beartown, afectându-i pe toţi rezidenţii.

„Kamikaze“ – serial norvegian, original HBO Europe

„Kamikaze“ este o nouă dramă, adaptare a romanului norvegian Muleum scris de Erlend Loe. În centrul poveştii se află un personaj principal în vârstă de 18 ani, feroce şi carismatic, Julie, şi îi urmărim lupta existenţială pentru a avea o viaţă după ce pierde totul. Povestea începe la puţin timp după împlinirea vârstei de 18 ani, atunci când Julie primeşte un ultim SMS de la tatăl ei. Câteva secunde mai târziu, părinţii ei şi fratele mai în vârstă mor într-un accident de avion în Uganda. Ea rămâne singură într-un conac uriaş şi, cel puţin la suprafaţă, are tot ce şi-ar putea dori: tinereţe, frumuseţe şi bani - foarte mulţi bani. Odată ce începe să accepte că familia ei nu mai este, ea este forţată să găsească un motiv să trăiască şi porneşte într-o călătorie de redescoperire periculoasă, care o va scoate din Danemarca în care s-a născut şi o va purta în toată lumea.

„Zero Zero Zero“ – serial Italian, original HBO Europe

Stefano Sollima (Gomorrah, Suburra, Sicario: Day of the Soldado) propune din nou urmărirea lumii murdare a infractorilor şi de această dată aduce această lume subterană periculos de aproape de noi cu ajutorul unor actori celebri precum Gabriel Byrne, Andrea Riseborough şi Dane DeHaan. „Zero Zero Zero“ urmăreşte un transport de cocaină din America până în Europa, în timp ce ne face cunoştinţă cu personajele care sunt implicate în traficul de droguri, de la mafioţi care sunt înfometaţi de putere, până la oameni de afaceri corupţi. Sollima a bazat această serie pe o nouă carte a jurnalistului de investigaţie Roberto Saviano (Gomorrah).