Andra, prima reacţie după ce a fost înlocuită cu Brenciu la Vocea României: cântăreaţa a explicat motivele pentru care nu mai face parte din show

Horia Brenciu revine la „Vocea României“, în locul Andrei, în sezonul nouă al show-ului de la Pro TV. Horia Brenciu, Irina Rimes, Smiley şi Tudor Chirilă formează echipa de antrenori a competiţiei şi în curând vor începe filmările pentru emisiunea care va reveni pe micile ecrane în toamnă.

Astfel, după anunţul reprezentanţilor Pro TV, artista a transmis un mesaj în care mărturiseşte că decizia de a pleca din show-ul „Vocea României“ îi aparţine şi a explicat care sunt motivele.

„După un an în care am încercat să fac parte şi din juriul de la «Românii au talent», şi din grupul de antrenori de la „Vocea României“, să am şi două turnee simultan, plus videoclipuri şi colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop. «Vocea României» este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit să renunţ la fotoliul meu roşu, ştiind că este cea mai bună decizie acum! De «Românii au talent» sunt mult mai ataşată după nouă sezoane încheiate. Aşa că o să rămân în continuare telespectatoare fidelă «Vocii României» şi le urez succes prietenilor şi colegilor mei care sunt acolo“, a fost mesajul Andrei, potrivit Libertatea.

De-a lungul celor nouă sezoane, juriul „Vocea României“ a trecut prin mai multe transformări, singurul rămas din formula originală fiind Smiley. Horia Brenciu a făcut parte din juriul iniţial de la „Vocea României“ şi a fost antrenor timp de trei sezoane. Ulterior, cântăreţul a fost membru în juriul „X Factor“, de la Antena 1, în timp ce a fost înlocuit de Tudor Chirilă în show-ul de la Pro TV. În primele trei sezone, juriul a fost compus din Loredana Groza, Horia Brenciu, Mariu Moga şi Smiley. În 2014, Pro TV l-a înlocuit pe Horia Brenciu cu Tudor Chirilă, iar în 2017, Marius Moga a fost schimbat cu Adi Despot. În 2018, Adi Despot şi Loredana au fost înlocuiţi de Andra şi Irina Rimes. Ultimul sezon s-a desfăşurat cu Smiley, Andra, Irina Rimes şi Tudor Chirilă în juriu.

FOTO PRO TV





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: