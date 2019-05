Adevăratele origini ale paharului de cafea uitat în Game of Thrones. Spoiler: nu era de la Starbucks FOTO

Pentru câteva secunde, în episodul „The Last of the Starks“, ceea ce părea a fi un pahar de Starbucks a putut fi văzut pe o masă în faţa Mamei Dragonilor. Gafa a fost sesizată imediat de fani, care s-au grăbit să afirme că băutura provenea de la cunoscuta companie de cafea.

După ce internetul s-a umplut de glume şi ironii, publicaţia metro.co.uk a dezvăluit că paharul buclucaş nu era marca Starbucks, ci „Paper Cup“, care aparţine unei cafenele din apropierea platourilor de filmare din Irlanda de Nord.

Paper Cup are ca logo un pahar de cafea, înfăşurat într-o fundă cu numele mărcii. Proprietarul cafenelei, John McKinney, a declarat pentru sursa citată că actorii din distribuţia „Game Of Thrones“ vin deseori pentru a cumpăra cafea, Emilia Clarke fiind cea care le trece pragul de cele mai multe ori.

„Nu-mi amintesc ce cafea a comandat atunci. Ceea ce ştiu cu siguranţă este că adoră covrigii. Îşi cumpără tot timpul. Poate ar trebui să punem semne cu «Emilia Clarke a fost aici»!“, a spus proprietarul Paper Cup.

Întrebat despre confuzia fanilor, cum că paharul de cafea ar fi fost unul Starbucks, dar şi despre valul de reacţii din mediul online, John McKinney s-a declarat „dezgustat“ de faptul că celebra companie a profitat de gafa HBO pentru a-şi face reclamă.

„Este de-a dreptul dezgustător. Fură promovarea micilor companii care chiar au nevoie de ea, ca noi. E clar că nu avea cum să fie de la Starbucks, când cea mai apropiată cafenea se află la kilometri depărtare de platourile de filmare“.

Reprezentanţii Starbucks au profitat de ocazie şi şi-au făcut reclamă, declarând: „Suntem surprinşi că Daenerys nu a comandat Băutura Dragonului/Dragon Drink“.

Într-o declaraţie pentru Variety , un reprezentant HBO explica faptul că într-adevăr a fost vorba de o neatenţie şi punea frenezia stârnită pe seama faptului că „Game of Thrones“ şi-a obişnuit fanii ca fiecare detaliu să fie foarat bine pus la punct. „Nu este un lucru neobişnuit ca diverse obiecte să ajungă din greşeală pe platoul de filmare, să treacă neobservate şi să sfârşească în produsul final. Lucruri pot fi uitate pe platou. Eroarea cu paharul de cafea a fost atât de exagerată pentru că nu s-a mai întâmplat în cazul «Game of Thrones» până acum“, a explicat Richter, fără să confirme însă că paharul era de la Starbucks. Nici Emilia Clarke nu a confirmat că băutura ar fi fost de la Starbucks, dar nu a ratat ocazia de a face o glumă pe contul ei de Instagram. Ulterior, echipa HBO a şters paharul de la „Starbucks“ din scenă, ceea ce a provocat un alt val de glume, cei mai mulţi amuzându-se pe seama „morţii rapide“ şi avansând rugăminţi către echipa HBO să îndrepte şi alte scene dezamăgitoare. Cel de-al optulea şi ultimul sezon al „Game of Thrones” se va încheia pe 19 mai. Scriitorul George R.R. Martin a anunţat recent că trei show-uri „Game of Thrones”, continuări ale serialului, se află în pregătire la HBO.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: