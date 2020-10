Adelin Petrişor, „certat“ de Doina Gradea după ce jurnalistul a criticat public TVR: Nu m-ar mira să mă bage repede-repede într-o procedură disciplinară

Jurnalistul Adelin Petrişor critica, în urmă cu câteva zile, modul în care TVR gestionează criza din interiorul televiizunii publice cauzată de îmbolnăvirile de COVID-19. Jurnalistul aducea reproşuri conducerii pentru faptul că nu găseşte înlocuitori pentru doi reporteri bolnavi şi că le îngreunează programul de lucru celorlalţi reporteri de tereni, care sunt şi-aşa extrem de obosiţi.

Reporterul a mărturisit că a primit imediat un e-mail de la preşedintele instituţiei în care era "certat" pentru că postarea lui ar fi atras comentarii jignitoare la adresa conducerii TVR.

"În dimineaţa aceasta, eu şi alţi câţiva din conducerea TVR am primit un email de la preşedintele instituţiei. Din câte am înţeles - e posibil să nu pot cuprinde, sunt doar un reporter de teren - cea mai mare problemă e că eu am ieşit public pe Facebook, nu că într-o instituţie cu 2200 de angajaţi şi vreo 200 de colaboratori nu se găsesc înlocuitori pentru 2 reporteri bolnavi de #COVID19. Doamna preşedinte a subliniat că nu e prima oară când fac asta şi că postarea mea a atras comentarii jignitoare la adresa unor colegi şi chiar a instituţiei. După cum sună reproşurile din email, nu m-ar mira să mă bage repede-repede într-o procedură disciplinară pentru că prejudiciez imaginea TVR. Cred că trebuie să o las mai uşor cu ştirile făcute prin spitalele #COVID şi să încep să caut un avocat bun... Oricum, mai povestim", a transmis Adelin Petrişor.