VIDEO Momentele care s-au viralizat după gala premiilor Grammy 2020

Momente emoţionante, dar şi amuzante au marcat cea de-a 62-a ediţie a galei premiilor Grammy, care a avut loc duminică seară, la Staples Center din Los Angeles. Lista completă a câştigătorilor premiilor Grammy 2020

Kobe Bryant, omagiat de gazda serii, Alicia Keys

Găzduită de Alicia Keys, pentru a doua oară consecutiv, gala premiilor Grammy 2020 a început într-o notă sobră.

„Astăzi, mai devreme, Los Angeles, America şi întreaga lume a pierdut un erou. Şi, efectiv, stăm aici, în casa contruită de Kobe Bryant, cu inimile frânte. Nu ne-am fi imaginat într-un milion de ani că vom începe show-ul aşa“, a spus Keys.

Ea a interpretat apoi, alături de grupul Boyz II, piesa „It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday“ în onoarea lui Bryant.

Înainte de începerea galei, zeci de fani ai baschetbalistului s-au adunat în faţa Staples Center pentru a-l omagia. Ecranele amplasate în afara centrului au rulat un in memoriam, iar steagurile au fost coborâte la jumătate.

Demi Lovato, interpretare în lacrimi

Un alt moment emoţionant a fost oferit de cântăreaţa Demi Lovato. Ea a interpretat în lacrimi piesa „Anyone“, în care vorbeşte despre lupta cu dependenţa de alcool şi depresia cauzată de singurătate.

Recent, artista a fost externată dintr-o clinică de dezintoxicare, unde a stat câteva luni. Ea a fost internată anul trecut în urma unei supradoze.

După numai un vers, cântăreaţa, vizibil copleşită de emoţii, a izbucnit în lacrimi, motiv pentru care a trebuit să repete intro-ul.

Un show „roz“ marca Ariana Grande

Un moment spectaculos a fost oferit de cântăreaţa Ariana Grande, care a pus în scenă un show plin de culoare şi energie, alături de dansatoarele sale. Ea a interpretat câteva piese de pe noul album.

Billy Porter, noul „Lady Gaga“ în materie de îmbrăcăminte

Şi actorul Billy Porter s-a aflat în centrul atenţiei anul acesta la gala premiilor Grammy. Cunoscut pentru apariţiile sale controversate din ultima perioadă, actorul a optat pentru un look strălucitor, turcoaz, care a dat însă naştere multor glume şi memeuri pe internet.

Me: I hate drama



Also me when there’s drama: pic.twitter.com/sCyKFgnzZK — Sam Stryker (@sbstryker) January 27, 2020

Jonas Brothers şi spanacul dintre dinţi

Şi trupa Jonas Brothers a oferit un moment pe cinste. Cei trei au interpretat noua lor piesă, balada „Five More Minutes“, urmată de „What a Man Gotta Do“. În timpul interpretării, Kevin s-a oprit pentru a-şi săruta soţia, care se afla în public, ceea ce i-a înduioşat pe cei prezenţi.

Kevin stopping to kiss Danielle during the @jonasbrothers #GRAMMYs performance is so wholesome I can’t 🥺🥰😭♥️✨✨ pic.twitter.com/h6WE2txsXZ — 1075 The River (@1075theriver) January 27, 2020

Atenţia a fost imediat furată de Nick Jonas, care a fost surprins cu... spanac între dinţi, iar utilizatorii de Twitter nu i-au iertat nicicând mica „gafă“. După ce toată lumea a întrebat „ce are Nick Jonas între dinţi“, răspunsul a venit chiar de la cântăreţ, care a glumit la rândul său pe această temă. „Măcar acum ştiţi că îmi mănânc porţia de legume“.

nick jonas with spinach in his teeth is my favorite part of the whole show#GrammyAwards pic.twitter.com/fPPlX1B5wP — Heather Wismer (@happykid) January 27, 2020

Rapperul Tyler, the Creator şi amicul lui, mama

Rapperul Tyler, the Creator a câştigat primul său Grammy din carieră. Artistul a profitat de momentul său pentru a o aduce pe scenă pe mama lui, iar amândoi s-au arătat extrem de entuziaşti. El i s-a adresat mamei sale cu termenul „dawg“ (trad. amice, prietene). „Trebuie să-mi ţin discursul, amice“, a spus rapperul, ceea ce a stârnit amuzamentul tuturor.